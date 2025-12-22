Afra Saraçoğlu Ekonomiye Sitem Etti: "Her Şey Çok Pahalı!"

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, katıldığı programda hayat pahalılığına sitem etti: "Harcadığım her şeye üzülüyorum." Saraçoğlu'nun Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaşacağı A.B.İ dizisi ve kazancı hakkındaki detaylar haberimizde.

Afra Saraçoğlu Ekonomiye Sitem Etti:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-12-2025 16:26

Yalı Çapkını dizisindeki başarısının ardından dev bir projeyle ekranlara dönmeye hazırlanan Afra Saraçoğlu, katıldığı bir programda hayat pahalılığına dair yaptığı samimi açıklamalarla gündem oldu. Bölüm başı kazancıyla dudak uçuklatan ünlü oyuncunun, "harcadığım her şeye üzülüyorum" demesi sosyal medyada yankı uyandırdı.

"Buna Bu Kadar Para Verilir mi Arkadaş?"

Katıldığı yayında kendisine yöneltilen "Şimdiye kadarki en pahalı pişmanlığın nedir?" sorusuna sitem dolu bir yanıt veren Saraçoğlu, aslında hepimizin ortak dertlerine parmak bastı. Ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Şu an aldığım her şeye üzülüyorum. Her şey çok pahalı ya... Harcadığım şeylere 'Bu da bu kadar oldu mu ya? Yani buna bu kadar para verilir mi arkadaş?' noktasındayız bence hepimiz."

Yeni Dizisi "A.B.İ" İçin Geri Sayım

Afra Saraçoğlu'nun bu çıkışı, yeni projesiyle ilgili iddiaların havada uçuştuğu bir döneme denk geldi. Başarılı oyuncu, televizyona uzun bir ara veren Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte “A.B.İ – Aile Bir İmtihandır” dizisinin başrolünü paylaşacak.

  • Kazanç İddiası: Saraçoğlu'nun bu yeni projeden bölüm başı 2,5 milyon TL alacağı konuşuluyor.

  • Büyük Beklenti: Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu ikilisinin nasıl bir uyum yakalayacağı şimdiden sezonun en çok merak edilen konularından biri oldu.

Benzer Haberler
Megastar Tarkan’dan Megastar Tarkan’dan "Kondisyon" Yüklemesi! Konser Öncesi Spor Salonuna Kapandı
Müjde Uzman’dan Müjde Uzman’dan "Çukur" İtirafı Gibi Dövme! Kolundaki O Sembol Gündem Oldu.
Hülya Avşar’dan Şaşırtan İmaj: Hülya Avşar’dan Şaşırtan İmaj: "Fazilet" Rolü İçin Tesettüre Girdi!
Melisa Döngel’den Melisa Döngel’den "Uyuşturucu Soruşturması" Açıklaması: "Öğrenir Öğrenmez Döndüm"
Dava Dosyasındaki Şok Diyaloglar: Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci Arasında Dava Dosyasındaki Şok Diyaloglar: Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci Arasında "Olay" Mesajlaşma
Paris’te Aşk Başkadır! Berk Atan ve Gökçe Akyıldız Tatil Dönüşü Yakayı Ele Verdi Paris’te Aşk Başkadır! Berk Atan ve Gökçe Akyıldız Tatil Dönüşü Yakayı Ele Verdi
ÇOK OKUNANLAR
Ayça Ayşin Turan’dan Affetmeyen Hamle! Sözleşmeye Uymayan Firmaya 700 Bin Liralık Şok
  • 17-12-2025 15:08

Ayça Ayşin Turan’dan Affetmeyen Hamle! Sözleşmeye Uymayan Firmaya 700 Bin Liralık Şok

Nilperi Şahinkaya’dan Aslı Bekiroğlu’na
  • 20-12-2025 12:37

Nilperi Şahinkaya’dan Aslı Bekiroğlu’na "Tanışma" Yanıtı: "Bence Şaka Yaptı"

Şeyma Subaşı, Mert Vidinli Ve Şevval Şahin Hakkında Şok Karar! Yurt Dışındaki Ünlüler İçin Yakalama Emri Çıktı.
  • 18-12-2025 10:02

Şeyma Subaşı, Mert Vidinli Ve Şevval Şahin Hakkında Şok Karar! Yurt Dışındaki Ünlüler İçin Yakalama Emri Çıktı.

Ebru Şahin Sosyal Medyayı Salladı: Ünlü Oyuncunun Son Paylaşımlarına Beğeni Yağdı!
  • 17-12-2025 10:06

Ebru Şahin Sosyal Medyayı Salladı: Ünlü Oyuncunun Son Paylaşımlarına Beğeni Yağdı!

Fatih Ürek’ten Üzen Haber:
  • 19-12-2025 13:45

Fatih Ürek’ten Üzen Haber: "Bitkisel Hayata Girdiği" İddia Edildi