Afra Saraçoğlu Ekonomiye Sitem Etti: "Her Şey Çok Pahalı!"

Yalı Çapkını dizisindeki başarısının ardından dev bir projeyle ekranlara dönmeye hazırlanan Afra Saraçoğlu, katıldığı bir programda hayat pahalılığına dair yaptığı samimi açıklamalarla gündem oldu. Bölüm başı kazancıyla dudak uçuklatan ünlü oyuncunun, "harcadığım her şeye üzülüyorum" demesi sosyal medyada yankı uyandırdı.

"Buna Bu Kadar Para Verilir mi Arkadaş?"

Katıldığı yayında kendisine yöneltilen "Şimdiye kadarki en pahalı pişmanlığın nedir?" sorusuna sitem dolu bir yanıt veren Saraçoğlu, aslında hepimizin ortak dertlerine parmak bastı. Ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Şu an aldığım her şeye üzülüyorum. Her şey çok pahalı ya... Harcadığım şeylere 'Bu da bu kadar oldu mu ya? Yani buna bu kadar para verilir mi arkadaş?' noktasındayız bence hepimiz."

Yeni Dizisi "A.B.İ" İçin Geri Sayım

Afra Saraçoğlu'nun bu çıkışı, yeni projesiyle ilgili iddiaların havada uçuştuğu bir döneme denk geldi. Başarılı oyuncu, televizyona uzun bir ara veren Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte “A.B.İ – Aile Bir İmtihandır” dizisinin başrolünü paylaşacak.