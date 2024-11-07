adL Night Zoom Mert Aslan 21.Sezon Defilesi Moda Dünyasında Yine Güçlü Bir İz Bıraktı

Moda dünyasında yenilikçi ve zarif tasarımlarıyla dikkat çeken adL Night Zoom x Mert Aslan, yeni sezon koleksiyonunu tanıttığı "Night Zoom Mert Aslan FW24/25" defilesi ile yine moda severleri büyüledi. Adil Işık Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zehra Işık ve Kreatif Direktör Mert Aslan'ın öncülüğünde hazırlanan bu özel koleksiyon, 6 Kasım tarihinde The Peninsula İstanbul’un büyüleyici atmosferinde sergilendi. Göz alıcı detayların güçlü bir stil ve zaman ötesi bir perspektifle yeniden yorumlandığı koleksiyon, moda severlerden tam not aldı.

adL Night Zoom Mert Aslan 21.Sezon Defilesi Moda Dünyasında Yine Güçlü Bir İz Bıraktı
KADIN
Yayın Tarihi : 07-11-2024 19:20

 
Klasik Silüetlerin Zamansız Şıklığı

Zehra Işık ve Mert Aslan'ın yaratıcı dokunuşlarıyla şekillenen adL Night Zoom Mert Aslan defilesinde, modanın zamansızlığını ve kadınsı gücü ön plana çıkaran adL’nin 27 çarpıcı tasarımı sergilendi. Siyahın asaleti ve güçlü kesimlerin dikkat çektiği koleksiyon, modern detaylarla buluşturularak modaya yenilikçi bir yorum getirdi. Zamansız, klasik ve feminen detayların dengeli bir şekilde yer aldığı bu koleksiyon, kadının gücünde saklı zarafet ve cazibenin ihtişamını hissettiriyor. Bu sezonda her bir parça, adL kadınının zarif ve ihtişamlı stilini en güçlü şekilde yansıtacak.

Feminenliğin Karanlıkla Dansı  

Bu unutulmaz gece, tasarımın ve yaratıcılığın harmanlandığı bir atmosferde davetlilere eşsiz anlar sundu. The Peninsula İstanbul’un zarif atmosferinde gerçekleşen adL NightZoom Mert Aslan defilesi, sadece koleksiyonun gücüyle değil, aynı zamanda davetlilere sunduğu görsel şölenle de dikkat çekti.



adL ve Mert Aslan’ın 21. Sezonlarını sergiledikleri bu özel defileye ÇAĞLA ŞIKEL, ESRA EROL, ÖZGE ULUSOY, YASEMİN ÖĞÜN, PELİN KAYA, PINAR TEZCAN ÖZÇAPKIN, RÜYA BÜYÜKTETİK, RACHEL ARAZ KİRESEPİ, NAZLI ÇELİK, NAROD ÇETİNKAYA, BERRİN AK, AHMET GENCEHAN GÜNEŞ, MİNA SOYAK, ZEYNEP ÜSTÜNEL, MERVE ÜSTÜNEL, SEVİM UYAR, JALE BALCI, BEGÜM ÖZER, TUĞÇE POSTOĞLU, FÜSUN KURAN, CANSU IŞIK, ALİCAN IŞIK, GÜL ERÇETİNGÖZ, SİTARE KALYONCUOĞLU, NURAN ERÇİL, BANU SAVCI, NAZLI KAYRAN, ASENA SARIBATUR, DİDEM BAĞRIAÇIK, HATİCE ASLAN, CEYLAN ATINÇ TANRIVERDİ, DEBORA ZAKUTO, TÜLAY DÖLEN, ELİF BALKUV, NEŞE GÖNÜL, FERYAL GÜLMAN, EBRU UYGUN, BESTE YURTTAŞ, SİNEM SAK, MİNA SAYGI, HANDE SEZER, MERVE OFLAZ, ZEYNEP SOYLU gibi moda, iş, cemiyet ve sanat dünyasından önemli isimlerde şahitlik etti. 

 

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