A Milli Takım Dünya Kupası yolunda: 24 yıllık hasret sona erecek mi?

2026 yolunda kritik bir mücadeleye çıkacak olan Türkiye Millî Futbol Takımı, play-off yarı finalinde Romanya Millî Futbol Takımı ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip, tam 24 yıl sonra yeniden FIFA Dünya Kupası sahnesinde yer almayı hedefliyor.

Daha önce iki kez Dünya Kupası’na katılan Türkiye, play-off aşamasında ise üç kez mücadele etti. Ancak bu süreçte yalnızca bir kez turnuva bileti alabildi.

İlk deneyim: 1954 Dünya Kupası

Türkiye, Dünya Kupası sahnesine ilk kez 1954 yılında çıktı. Turnuvadaki ilk maçında Batı Almanya’ya 4-1 mağlup oldu. Ardından Güney Kore’yi 7-0 gibi farklı bir skorla geçti. Ancak grup formatı gereği yeniden Batı Almanya ile karşılaştı ve sahadan 7-2 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Milliler, turnuvaya grup aşamasında veda etti.

2002’de tarihi başarı geldi

Uzun yıllar turnuvaya katılamayan Türkiye, 2002 yılında büyük bir çıkış yakaladı. 2002 FIFA Dünya Kupası’nda tarihi bir başarı elde etti.

Play-off turunda Avusturya’yı eleyen Milliler, turnuvada Brezilya, Kosta Rika ve Çin’in bulunduğu grupta ikinci sırayı aldı. Son 16 turunda Japonya’yı 1-0 mağlup etti. Çeyrek finalde Senegal’i uzatmalarda aynı skorla geçti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki ekip, yarı finalde Brezilya’ya 1-0 kaybetti. Ancak üçüncülük maçında Güney Kore’yi 3-2 mağlup ederek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı. Bu başarı, Türk futbol tarihine altın harflerle yazıldı.

Play-off’larda zorlu süreç

2006 Dünya Kupası yolunda Türkiye, play-off turunda İsviçre ile eşleşti. Deplasmanda 2-0 kaybeden Milliler, İstanbul’daki rövanşı 4-2 kazandı. Ancak deplasman golü kuralı nedeniyle turnuvaya katılamadı.

Yıllar sonra 2022 Dünya Kupası elemelerinde yeniden play-off oynayan Türkiye, bu kez Portekiz ile karşılaştı. Deplasmanda oynanan yarı final mücadelesini 3-1 kaybetti. Bu karşılaşmada Burak Yılmaz’ın son dakikalarda kaçırdığı penaltı, maçın kırılma anlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Gözler Romanya maçında

Tüm bu süreçlerin ardından Türkiye, Dünya Kupası elemelerinde üç kez play-off oynadı ve sadece 2002 yılında başarılı oldu. Şimdi ise gözler Romanya karşılaşmasına çevrildi.

Ay-yıldızlı ekip, bu kritik mücadeleyi kazanarak 24 yıllık hasreti sona erdirmeyi amaçlıyor.