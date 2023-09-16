900 Bin Öğrenciye Müjde! Devlet Beslenme Çantası Desteği Verecek

Yeni eğitim öğretim yılı başladı. Geçtiğimiz seneye nazaran enflasyon rakamlarının hortlaması geçim zorluğunu arttırmaya devam ederken en çok etkilenen kesim ise orta halli olup hanesinde okuyan çocuğu olan bireyler olarak biliniyor. Devlet bir çok desteğini ve imkanını okuyan çocuklara yönelik olarak sürdürürken, belediyelerden de çeşitli öğrenci desteği gelişmeleri yaşanıyor.

Okulların açılması ile birlikte belediyeler de sundukları yardımlar ile alakalı kamuoyu bilgilendirmesi yapıyor. İlkokul ortaokul ve lise dengi okullarda yeni eğitim yılı zili 11 Eylül'de çaldı. Öğrencilere sunulan imkanlar da göz ardı edilmeden araştırılmaya başlandı. Belediyeler de bu kapsamda bir çok destek programlarını açıkladı. Bunlar arasında en dikkat çekenler burs imkanları ve temel okul ihtiyacı destek ödemeleri olurken, beslenme desteği haberi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kamuoyuna sunuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 900 bin ilk- orta- lise dengi okullarda okuyan öğrenciye beslenme desteği vereceğini açıkladı. Belediyenin resmi internet sitesinde öğrenciye beslenme desteği ile alakalı detaylar sunuldu. Okul Beslenme Desteği projesini hayata geçiren İBB bu kapsamda 39 ilçede, 100’ün üzerinde okulda gerçekleşen dağıtımlar, yıl boyunca belirli aralıklarla devam edecek. Yaşanılan maddi güçlüklerin gün be gün artmasına karşılık, kayıtsız kalamayacaklarını açıklayan belediye yetkilileri, öğrencilerin sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak için okullarda beslenme paketi dağıtıyor.

Günde 5 bin öğrenciye destek

Okul girişlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerince gıda desteği paketleri dağıtılmaya başlandı. Günde 5 bin öğrenciye dağıtılan bu destekler toplamda 900 bin öğrenciye ulaşacak. Beslenme desteği paketi içeriğinde ise taze besinlerle hazırlanmış sandviç, süt, meyve ve su bulunuyor.