7500 TL maaş alan emekliye 10.316 TL Kapıda! Ekim'de En düşüğü 5 Haneli Oluyor

Temmuz ayında en düşük emekli maaşına zam yapılmaması, emeklinin beklentisini karşılayamamıştı. Bu kapsamda emekli Erdoğan'ın da açıklamasını yaptığı ara zam konusuna çevrilmişken, uzmanların hesaplamaları sonrasında 5 haneli maaşların açıklanacağı ve bunun için de sadece sayılı günlerin kaldığı biliniyor. Ağustos ayında TBMM'nin tatile girmesi emeklinin hayallerini suya düşürmüş iken, emekli ara zam için meclisin ne zaman açılacağını sormuştu. Zamlar konusunda da en son oany alınan yer meclis olarak bilinmekte. 1 Ekim'de meclisin açılacağı göz önünde bulundurulursa Ekim ayı için de emekli maaş zamları ile alakalı görüşmelerin başlayacağı ve torba yasanın gündeme çıkacağı biliniyor. Peki emekliye ara zam yapılacak mı? Emekliye ara zam ne zaman yapılacak?

Emeklinin uzun süredir açıklamasını beklediği emekli maaş zammı muamması hala süre geliyor. Temmuz ayında TBMM'den geçen emekli maaş zammı %25 olarak açıklanmıştı. O günden sonra gözler seyyanen Zam konusunda meclis tarafından yapılacak açıklamaya çevrilmişti. Ancak meclisin tatile girmesi sonrasında seyyanen oranı rafa kaldırılmıştı. Emekliye ara zam konusunda en düşük emekli maaşı alan vatandaşın Tedirgin bekleyişi devam ediyor.

Peki en düşük emekli maaş alan emekliye zam olacak mı?

En son emekliye yapılan zam oranının enflasyon karşısında erimesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile birlikte bakanlıklar teyakkuza geçmiş ve çalışma başlatmışlardı. Meclisin açılması sonrasında en düşük emekli maaşın 5 haneli rakamlarda seyredeceği öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memurlarla ilgili çalışmaların tamamlanması sonrasında emeklilerin maaşları ile alakalı da zam görüşmelerinin başlayacağını belirtmişti. Kulislerde dolanan bilgilerde enflasyon rakamlarının çok artması sebebiyle Ocak zammı öncesinde emekliye ara zam yapılacağı iddia ediliyor. Kimi uzmanların hesaplamalarına göre bu zam %40 ve %45 arasında öngörülürken 4 haneli olan en düşük emekli maaşının resmen 5 haneli rakamlara ulaşacağı konuşuluyor. Ancak kimi Uzmanlar da Ekim ayında açılacak olan mecliste çalışmaların Aralık ayına kadar devam edeceği ve bu oranların Ocak zammına yansıtılacağı söyleniyor.

En düşük emekli maaşı 5 haneli

emekli maaşına en son yapılan zam enflasyon karşısında 2 ayda Eridi. Emeklinin yaşam standardının yükselmesi bakımından emekli maaşlarının artması büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda en düşük emekli maaşının 5 haneli rakamlara çıkması emekliler arasında mutluluk sebebi olacağa benziyor. Ancak uzmanların yaptığı açıklamalar umutları yükseltirken emekliye bu zam oranının yapılması refah ortamlarını yükselttiği için rahat bir hayat sürmelerine sağlayacağa benziyor