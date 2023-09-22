5,6,7,8,9,10,11,12. Sınıf Öğrencilerine Eğitim Yatırımı 1500 TL Taze Destek Ödeniyor

Ilkokul ortaokul ve lise öğrencilerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Erdoğan'ın talimatı ile 1500 TL yardım programı açıklandı. Eğitim Öğretim Yılının başladığı Eylül ayı içerisinde karar verilen yeni yardım kapsamında başvuruya açılan 1500 TL Öğretim yardımı ile alakalı detaylar şekillendi. Maddi durumu yetersiz olan hanede bulunan öğrencilerin eğitim senesi boyunca masraflarını karşılamaları amacıyla hazırlanan destek programı şartları başvuru süreci ve ödeme tarihleri ile alakalı detaylar merak konusu oldu.

Öğrenciye 1500 TL yardım programı

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıflara ödenmesi planlanan destek programının amacı okuyan Her çocuğun okula devam etmesi için gerekli şartların sağlanması olarak bildirilirken Okul çağındaki öğrencinin eğitimine Katkı sağlamak ve ailenin üzerine binen yükün hafifletilmesi amaçlanmaktadır. 1.500 TL destek ile birlikte hanedeki öğrencinin eğitim masrafları karşılanmaktadır. Bu masraflar arasında 1.500 TL senede 2 sefer hak sahibi öğrenciye yol yardımı olarak verilmektedir.

Öğrenciye 1.500 TL destek şartları nelerdir

Öğrenciye sağlanan senede iki sefer verilen 1500 TL ödeme yol yardımı olarak bilinmektedir. Hanesinden uzak okuyan ve herhangi bir yardım programında faydalanan Dar gelirli öğrencilere bu destek ödemesi sağlanmaktadır. Ailenin gelirinin Asgari ücretin üçte birinden az olması gerekmekte iken öğrenci ilk orta ya da lise dengi okullarda okuması ve özellikle de devamsızlık konusunda sıkıntısının olmaması gerekmektedir.

Öğrenciye 1500 TL destek başvurusu nasıl yapılır

Dar gelirli bireye ya da haneye hazırlanan destek programları için başvurular Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığına bağlı olan SYDV vakıflarına yapılmakta iken e-devlet üzerinden sosyal yardımlar sekmesinden de başvuru yapılmaktadır. Başvuru için çocuğun öğrenci belgesi ile birlikte Okul kayıt belgesi ve ailenin gelir ve ikamet belgesinin teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuru dilekçesi ile birlikte bu belgelerin, vakıflara sunulması sonrasında başvuru sürece başlamakta ve hak sahibi olan Haneler belirlenmektedir.

1500 TL destek ödemesinin yöntemi ise PTT aracılığı ile sağlanmaktadır. Başvurusu kabul edilen hanelerin çıkartacağı PTT kart ile birlikte PTT atm'lerden 1500 TL tutarındaki yardım Senede iki kere çekilebilmektedir. Ilkokul ortaokul ve lise öğrencilerine sunulan 1500 TL yardım devletin sosyal destek programının en önemli ödemelerinden biridir. Bu destek sayesinde ihtiyaç sahibi olan hanelerin çocuklarının eğitimine katkıda bulunulmaktadır