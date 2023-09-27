A101'de 5 litrelik ayçiçek yağı fırsatı kaçmaz! Stoklar tükenmeden fırsatlardan yararlanın! 28 Eylül 2023 A101 aktüel ürün fırsatları...

5 litrelik ayçiçek yağı stokları tükenecek! Yetişen karlı çıkar! 28 Eylül 2023 A101 aktüel ürünleri. 28 Eylül 2023 Perşembe günü A101'de hangi indirimli ürünler raflarda olacak, merak ediyor musunuz? A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta 5 litre ayçiçek yağı sadece 149,00 TL, mısır özü yağı ise 159,00 TL fiyatla satışa sunulacak. Temel gıda ürünlerinden ev eşyalarına, teknolojik ürünlerden mobilyaya kadar pek çok ürünü bu hafta indirimli olarak bulabilirsiniz. İşte, 28 Eylül 2023 A101 aktüel ürünler kataloğunda öne çıkan fırsatlar:

A101 Aktüel Ürünler Kataloğu - 28 Eylül 2023

55" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv: 9.999 TL

50" Ultra HD Android Tv: 10.799 TL

50" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv: 8.399 TL

40" Full HD Smart Tv: 9.999 TL

Cep Telefonu: 3.199 TL

Elektrikli Moped: 27.990 TL

10.000 mAh Powerbank: 149 TL

Tekli Katlanır Yataklı Koltuk: 3.450 TL

4 Kişilik Masa Takımı: 3.150 TL

5 litre ayçiçek yağı: 149,00 TL

mısır özü yağı: 159,00 Tl

Çift Kişilik Baza ve Başlık Seti: 6.150 TL

Tek Kişilik Baza ve Başlık Seti: 3.250 TL

Süngerli Yatak: 1.150 TL

Yaylı Yatak: 1.250 TL

Bu ürünler ve daha fazlası A101 mağazalarında 28 Eylül Perşembe gününden itibaren indirimli fiyatlarla sizleri bekliyor. İndirimlerden yararlanmak için elinizi çabuk tutmanızda fayda var, zira bazı ürünler sınırlı stoklarla satışa sunuluyor.