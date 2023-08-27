4A 4B 4C'liye Meclis'ten Taze Zam Müjdesi Emekli Havalara Uçacak +4000 TL

Temmuz ayında milyonlarca emekli yüzde 25 zamdan nasibini aldı. Ancak yapılan zam yeterli gelmedi üzerine bir de kademeli olunca maaşı düşük olan emeklinin cebine artı para neredeyse hiç giremedi. Aynı dönemde memura da seyyanen zam yapılması ile birlikte emeklinin emekli maaş zammına ek seyyanen artış talebi de oluştu. Bu kapsamda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu zammın yeterli olmadığını açıklarken ek zam yapılması konusunda da meclise öneride bulundu. Erdoğan'ın söz sahibi olduğu emekli zammı konusunda son dakika yapılan açıklamada artı seyyanen zammın onay verileceği konuşuluyor. Meclise yakın kulislerden ortaya atılan iddiaya göre Ekim ayında meclisin tekrardan göreve başlaması sonrasında artı 4000 TL seyyanen zam yapılacağı konuşuluyor. Erdoğan da emekliye ek zam konusunda yaptığı açıklamasında onay verileceğini söylemesi sonrasında milyonlarca emekliye ayağa kaldıracak iddiaları mevcut. SSK bağ-kur emekli sandığı fark etmeksizin Ekim ayında tüm emekliye adeta göbek attıracak zammın yapılacağı söyleniyor. Peki emekliye seyyanen zam olacak mı?

Emekliye seyyanen zam ne zaman yapılacak

Erdoğan'ın son olarak emekli sanma ile alakalı açıklaması sosyal medya üzerinde seyyanen zam onay aldı şeklinde yorumlara maruz kaldı. Geçtiğimiz haftalar içerisinde Türkiye Emekliler Derneği de emekli maaşlarına 4.000 TL seyyanen zam yapılması gerekliliği talebinde bulunmuştu. Hatta meclis kapanmadan önce düzenlenen kurul toplantısının ana konusu da seyyanen zam konusu idi. Toplantıda söz sahibi olan Emekliler Derneği yöneticileri tarafından yapılan talep açıklamasında "Emeklilerin kök aylıkları yetersiz kaldığı için 15 milyon emekli, yapılan düşük zamlar nedeniyle büyük hayal kırıklığına uğradı. Taban aylıkları iyileştirilmeden ve aylık hesaplama sistemleri değiştirilmeden yüzdeli zamlarla emeklilerin refahını artırmak mümkün değil. Derneğimizin aylıklara 4 bin lira seyyanen zam talebi karşılık görmediği için milyonlarca emekli geçinmekte zorlanıyor. Bunun görülmesini ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın seyyanen zam önerimizi bir kez daha yeniden değerlendirmesini talep ediyoruz.'' denildi.

Emekliye seyyanen zam olası

emekli maaşlarına zam konusunda sunulan taleplerin değerlendirilmeye alındığı ve SSK bağ-kur ve memur emeklisine yakından ilgilendiren zam gelişmelerinin kısa sürede açıklanacağı konuşuluyor. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmesi sebebiyle askıya alınan emekli zammı konusu meclis açılışı sonrasında tekrardan gündeme çıkacak