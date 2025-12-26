2026’da Düğün Var mı? Eylül Tumbar Merak Edilen Soruyu Yanıtladı.

Eylül Tumbar ve Enes Koçak evleniyor mu? Güzel oyuncu Eylül Tumbar'dan 2026 evlilik sorularına yanıt: "İkimiz de kariyer odaklıyız." İşte ünlü çiftin son kararı.

2026’da Düğün Var mı? Eylül Tumbar Merak Edilen Soruyu Yanıtladı.
Yayın Tarihi : 26-12-2025 11:02

Kendi Düşen Ağlamaz dizisindeki partnerliklerini gerçek hayata taşıyan ve bir süredir mutlu bir birliktelik sürdüren Eylül Tumbar ile Enes Koçak çiftinden hayranlarını şaşırtan bir açıklama geldi. Alışveriş turunda objektiflere yansıyan güzel oyuncu, evlilik iddialarına son noktayı koydu.

"Henüz Çok Erken"

Gazetecilerin, "2026 yılında evlilik için bir adım atmayı düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine samimi bir açıklama yapan Tumbar, ufukta bir düğün planı olmadığını belirtti. Genç oyuncu, ilişkilerindeki önceliği şu sözlerle ifade etti:

"Henüz çok erken. İkimizin de böyle bir düşüncesi yok. İkimiz de kariyer odaklıyız, önce kariyerimiz geliyor."

Yeni Proje Heyecanı

Yoğun bir çalışma dönemine girdiğini müjdeleyen Eylül Tumbar, yeni bir projeye başladığını duyurdu. "Çalışacağız, yoğun bir süreç olacak" diyen oyuncu, odağının tamamen iş hayatı olduğunu ve set temposuna hazırlandığını belirtti.

Aşkları Sette Başlamıştı

Aynı dizide başrolü paylaştıkları dönemde yakınlaşan Eylül Tumbar ve Enes Koçak, genç neslin en çok yakıştırılan çiftleri arasında yer alıyor. Ancak Tumbar'ın son açıklamaları, çiftin özel hayatlarından ziyade profesyonel başarılarıyla gündemde kalmak istediklerini kanıtladı.

