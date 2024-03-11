2024 Oscar Kırmızı Halı

Oscar Kırmızı Halı 2024’e Bakış

Düzenleyen Sedef Çalarkan

96. Akademi Ödül töreni Oscar’a ilk gelenler arasında, Kocaman Bebek karnıyla Vanessa Hudgens, Nikki Bella ve Zuri Hall, Dminic Sessa oldu.

Ödül sezonu treni son istasyonuna ulaştı: 96. Akademi Ödülleri töreni. Aylarca süren konuşmalar, izleyicilerin tepki çekimleri, çevrimiçi tartışmalar ve sunum yapanların (hem başarılı hem de başarısız) ardından filmin en büyük gecesi nihayet yaklaşıyor. Oppenheimer bu sezonki başarılı koşusunu En İyi Film ödülüyle bitirecek mi , yoksa Geçmiş Yaşamlar veya Bir Düşüşün Anatomisi gibi zayıf bir oyuncu son dakikada gizlice mi sahneye çıkacak? Bu yılın en çok tartışılan ödülü olan En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kim alacak? Peki Jimmy Kimmel güldürecek mi, yoksa ödül töreni sunucularının yararsızlığını kesin olarak kanıtlayacak mı?

Emma Stone

Emma Stone, yılın en dikkat çekici kırmızı halı kombinlerinden birini Oscar gecesine sakladı. En İyi Kadın Oyuncu adayı, kırmızı halıya Louis Vuitton imzalı özel beyaz ve dramatik bir peplum elbiseyle çıktı. Büyük gecesinde tek başına poz verdi.

Stone’un makyajı yumuşak bir çekiciliği yansıtıyordu ve kumral kızıl saçları yumuşak bukleler halinde şekillendirilmişti.