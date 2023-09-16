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18 Eylül Sabahı ATM'ye Koşan Şipşak 2.000 TL'yi Kapacak!

Aktif Bank'ın yeni platformu olan N Kolay son zamanların en çok tercih edilen sistemlerindendir. Müşteri portföyünü arttırmak amacı ile de bir çok kampanya düzenlenmektedir. 

18 Eylül Sabahı ATM'ye Koşan Şipşak 2.000 TL'yi Kapacak!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 16-09-2023 20:37

Aktif Bank'ın yeni platformu olan N Kolay son zamanların en çok tercih edilen sistemlerindendir. Müşteri portföyünü arttırmak amacı ile de bir çok kampanya düzenlenmektedir. Aktif Bank ile PTT işbirliği de devam ederken, ister PTT'ye başvurarak ister Aktif Bank'a başvurarak bu avantajlı kampanyalardan faydalanılabilmektedir. 

N kolay tarafından müşterilere yönelik birçok kampanya düzenlenmektedir. Bu kampanyalar müşterinin lehine olurken Aktif Bank ise müşteri portföyünü arttırmaktadır. N Kolay tarafından sunulan hizmetler arasında Kredi, hesap açma, fatura ödeme ile birlikte para transferi gibi birçok işlem kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Aktif Bank düzenlediği kampanya kapsamında N Kolay müşterilerine ₺2.000'ye kadar varan ödeme yapacaklarını belirtmiştir. Yeni düzenlediği kampanyalardan biri de referans kampanyasıdır. N Kolay müşterileri arkadaşlarını davet etmeleri durumunda ek gelir olarak ödeme alacaktır.

N Kolay 2000 TL Kazan kampanyası

Aktif Bank'ın finansal hizmetler Sunan Platformu olan N Kolay 2000 TL Kazan kampanyasına dahil olmak için N Kolay müşterisi olmanız gerekmektedir. Müşteri olabilmek için N Kolay mobil uygulamasını indirerek ya da web sitesi üzerinden üye olarak referans numaranızı hemen alabilirsiniz N Kolay müşterisi olmak için hesap açılışı ile birlikte görüntülü görüşme sayesinde oturduğunuz yerden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Herhangi bir belge veya evrak istenmediği N Kolay müşterisi olma işlemleri tamamen ücretsizdir. N Kolay müşterisi olup mobil uygulamasını kullanmaya başlamanız akabinde ana menüde yer alan arkadaşını davet et butonundan kendi referans numaranızı oluşturabilirsiniz. Bu numarayı da paylaşmak istediğiniz arkadaşlara göndererek onları N Kolay müşterisi olmaya davet edebilirsiniz.

Aynı şekilde müşteri olan arkadaşınız da hesap açılışı için N Kolay uygulamasını indirmeli ve görüntülü görüşme aracılığı ile müşteri olmasının akabinde sizin tarafınızdan oluşturulan referans numarasını girmesi gerekiyor. Tüm işlemleri yapan arkadaşınızdan size ₺200 ödeme yatacak iken 10 arkadaşınızı davet ederek Toplamda 2000 TL kazanma fırsatı elde edebilirsiniz. Referansı olduğunuz arkadaşlarınızın 24 yaşından küçük ya da 55 yaşından büyük olmaması gerekmektedir. Öte yandan ilk defa Aktif Bank üyesi olması şartlar arasında yer almaktadır.

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