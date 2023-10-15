Advert

16-31 Ekim 15.500 TL maaşla İŞKUR yüzlerce bekçi alımı ilanı: İşte bekçi alımı başvuru şartları ve ekranı

İŞKUR tarafından yayınlanan güncel ilanlarda bekçi alımlarının arttığını görüyoruz.

16-31 Ekim 15.500 TL maaşla İŞKUR yüzlerce bekçi alımı ilanı: İşte bekçi alımı başvuru şartları ve ekranı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 15-10-2023 15:02

Bu ilanlar, özel sektör için bekçi alımı fırsatlarını temsil etmektedir. İşte bu ilanlara başvurmak için gereken başvuru şartları:

1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak: Bekçi alım ilanlarına başvuruda bulunmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekmektedir.

2. 18 Yaşını Doldurmuş Olmak: Bekçi pozisyonlarına başvurabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmanız şarttır. Bu yaş sınırı, bekçilik pozisyonunun gerektirdiği yetkinlikleri taşımanız için önemlidir.

3. Bekçilik İçin Engel Olmamak: Bekçi alım ilanlarında, bekçilik yapmasına engel bir engeli olmamanız gerekmektedir. Sağlık durumu ve fiziksel yetenekleriniz bu pozisyon için uygun olmalıdır.

İnşaat/İşyeri Bekçisi ve Diğer İş İlanları: İŞKUR'da İş Fırsatları

İŞKUR, iş arayanlara yönelik birçok iş fırsatı sunuyor. İnşaat/İşyeri Bekçisi gibi pozisyonlar, İŞKUR'un yayınladığı güncel ilanlar aracılığıyla bulunabilir. İşte İŞKUR üzerinden başvurabileceğiniz bazı iş ilanları:

1. İnşaat/İşyeri Bekçisi (Ankara / Gölbaşı/Ankara)

  • Son Başvuru Tarihi: 16.10.2023
  • Çalışma Yeri: Ankara / Gölbaşı/Ankara

2. İnşaat/İşyeri Bekçisi (İstanbul / Beylikdüzü)

  • Son Başvuru Tarihi: 16.10.2023
  • Çalışma Yeri: İstanbul / Beylikdüzü

3. İnşaat/İşyeri Bekçisi (İstanbul / Esenyurt)

  • Son Başvuru Tarihi: 17.10.2023
  • Çalışma Yeri: İstanbul / Esenyurt

4. Beden İşçisi (Genel) (Muğla / Yatağan)

  • Son Başvuru Tarihi: 17.10.2023
  • Çalışma Yeri: Muğla / Yatağan

5. İnşaat/İşyeri Bekçisi (Mersin / Tarsus)

  • Son Başvuru Tarihi: 17.10.2023
  • Çalışma Yeri: Mersin / Tarsus

6. İnşaat/İşyeri Bekçisi (İzmir / Torbalı)

  • Son Başvuru Tarihi: 17.10.2023
  • Çalışma Yeri: İzmir / Torbalı

7. İnşaat/İşyeri Bekçisi (Ankara / Kızılcahamam)

  • Son Başvuru Tarihi: 18.10.2023
  • Çalışma Yeri: Ankara / Kızılcahamam

8. Çarşı ve Mahalle Bekçisi (Ankara / Yenimahalle)

  • Son Başvuru Tarihi: 18.10.2023
  • Çalışma Yeri: Ankara / Yenimahalle

9. İnşaat/İşyeri Bekçisi (Edirne / Keşan)

  • Son Başvuru Tarihi: 18.10.2023
  • Çalışma Yeri: Edirne / Keşan

10. Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) (İstanbul / Tuzla)

  • Son Başvuru Tarihi: 18.10.2023
  • Çalışma Yeri: İstanbul / Tuzla

11. İnşaat/İşyeri Bekçisi (Kırşehir / Kırşehir Merkez) - Son Başvuru Tarihi: 19.10.2023 - Çalışma Yeri: Kırşehir / Kırşehir Merkez

12. İnşaat/İşyeri Bekçisi (İzmir / Aliağa) - Son Başvuru Tarihi: 19.10.2023 - Çalışma Yeri: İzmir / Aliağa

13. İnşaat/İşyeri Bekçisi (İstanbul / Başakşehir) - Son Başvuru Tarihi: 19.10.2023 - Çalışma Yeri: İstanbul / Başakşehir

14. İnşaat/İşyeri Bekçisi (Konya / Selçuklu) - Son Başvuru Tarihi: 19.10.2023 - Çalışma Yeri: Konya / Selçuklu

İŞKUR üzerinden yayınlanan bekçi alım ilanları, iş arayanlar için önemli bir fırsat sunmaktadır. Bu pozisyonlar, özel sektörde güvenlik görevlisi olarak çalışma fırsatı sunar. Başvuruda bulunmadan önce belirtilen başvuru şartlarını dikkatlice inceleyerek uygunluğunuzu kontrol etmek önemlidir.

İŞKUR'un güncel ilanlarını takip ederek, bekçi pozisyonlarına başvuru yapabilir ve yeni bir iş fırsatına adım atabilirsiniz. Bekçilik pozisyonları, güvenlik, gözlem ve hızlı reaksiyon gerektiren bir rol üstlenmek isteyenler için çekici olabilir.

İŞKUR yüzlerce bekçi alımı ilanı için tıklayınız

Benzer Haberler
Hastanelere en az ilkokul mezunu hasta ve yaşlı bakım elemanı alımı yapılıyor! 14.750 TL maaş verilecek! Hastanelere en az ilkokul mezunu hasta ve yaşlı bakım elemanı alımı yapılıyor! 14.750 TL maaş verilecek!
SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye Ocak ayından önce ara zam yapılacak mı? SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye Ocak ayından önce ara zam yapılacak mı?
Market, kasap, manav ve şarküteri alışverişlerinize 200 TL indirim yapılmaya başlandı! Market, kasap, manav ve şarküteri alışverişlerinize 200 TL indirim yapılmaya başlandı!
Devletten Büyük Hibe Müjdesi! Başvurana Anında 150 Bin TL Devletten Büyük Hibe Müjdesi! Başvurana Anında 150 Bin TL
Halkbank sazı eline aldı! Yalnızca kadınlara faizsiz 500 bin TL kredi müjdesi geldi Halkbank sazı eline aldı! Yalnızca kadınlara faizsiz 500 bin TL kredi müjdesi geldi
Emeklilere 12.500 TL'ye Kadar Promosyon! Hangi Banka Ne Kadar Ödüyor? Emeklilere 12.500 TL'ye Kadar Promosyon! Hangi Banka Ne Kadar Ödüyor?
ÇOK OKUNANLAR
Yargı’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı
  • 11-10-2023 20:27

Yargı’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı

Hafsanur Sancaktutan: Kerem Bürsin'in enerjisi bana iyi geldi
  • 11-10-2023 11:55

Hafsanur Sancaktutan: Kerem Bürsin'in enerjisi bana iyi geldi

Yalı Çapkını'nda bomba patladı! Bir set aşkı daha...
  • 11-10-2023 20:41

Yalı Çapkını'nda bomba patladı! Bir set aşkı daha...

Songül Öden: Hamileliğim gayet güzel gidiyor
  • 11-10-2023 20:39

Songül Öden: Hamileliğim gayet güzel gidiyor

Tolgahan Sayışman: İş olsun da Allah çektirsin deriz!
  • 11-10-2023 12:07

Tolgahan Sayışman: İş olsun da Allah çektirsin deriz!