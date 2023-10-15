18-55 yaş arası herkes alıyor! 9 ay boyunca 10.650 TL maaş bağlanacak!

İşsizlik ödeneğine başvurmak için, hizmet akdinin sona ermesini takip eden 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen başvurarak ya da www.iskur.gov.tr adresi üzerinden elektronik olarak gerçekleştirilebilir. Mücbir sebepler dışında bu süreyi kaçırmanız halinde, toplam hak sahipliği süresinden bu gecikme süresi düşülmektedir.

İşsizlik Ödeneği İçin Şartlar ve Hizmetler

İşsizlik ödeneği alabilmek için, sigortalı işsizin iş bulmaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu aynı zamanda kişinin iş arayan kaydının yapılmasını veya güncellenmesini sağlar. Böylece, sigortalı işsizlere danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetleri sunulur. Bu nedenle, vekâletname ile başvuru yapılamaz.

İşsizlik Ödeneğine Hak Kazananlara Sunulan Hizmetler

İşsizlik ödeneğine hak kazananlar şunları alabilirler:

İşsizlik Ödeneği

Genel Sağlık Sigortası Primleri

Yeni bir iş bulma fırsatları

Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi

İşsizlik Ödeneğinin Süresi

İşsizlik ödeneği alabilmek için, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son üç yıl içinde belirli bir süre boyunca sigortalı olarak çalışmış ve işsizlik sigortası primi ödemiş olmanız gerekmektedir. Bu süreçler aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar için 180 gün

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar için 240 gün

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar için 300 gün

İşsizlik Ödeneği Miktarı

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak belirlenir. Bu hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçemez. İşsizlik ödeneği, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

2023 Yılı İçin Aylık İşsizlik Ödeneği Hesaplaması

Örnek hesaplama şu şekildedir:

Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması 13.414,50 TL olan bir kişi için günlük işsizlik ödeneği 5.325,07 TL'dir.

Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması 15.000 TL olan bir kişi için günlük işsizlik ödeneği 5.954,46 TL'dir.

Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması 30.000 TL olan bir kişi için günlük işsizlik ödeneği 10.650,15 TL'dir.

İşsizlik ödeneği, işsizlik döneminde maddi bir destek sağlar ve iş arayan bireylerin güvence altında olmalarına yardımcı olur. Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar bulunur:

Hizmet akdinin feshinden sonra 30 gün içinde başvurunuzu yapmalısınız. Bu süreyi kaçırmamak çok önemlidir, aksi halde hak sahipliği süreniz azalabilir.

Başvurunuzu, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden elektronik olarak veya en yakın İŞKUR birimine şahsen yapabilirsiniz. Başvurunuzu eksiksiz ve doğru şekilde tamamlamak büyük önem taşır.

İşsizlik ödeneği alabilmek için belirli bir süre boyunca sigortalı olarak çalışmış ve işsizlik sigortası primlerini ödemiş olmanız gerekmektedir. Bu süreçleri ve şartları önceden dikkatlice değerlendirmelisiniz.

İşsizlik ödeneği, günlük ortalama brüt kazancınıza dayanarak hesaplanır. Bu nedenle, son dört aylık prime esas kazançlarınızı ve aylık ortalamanızı göz önünde bulundurmalısınız.

İşsizlik ödeneği miktarı aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçemez. Bu nedenle, gelir seviyenizi ve kazançlarınızı dikkate alarak işsizlik ödeneğinizi hesaplamalısınız.

İşsizlik döneminde işsizlik ödeneği, iş arama sürecinizi destekleyen ve maddi anlamda sizi güvende tutan bir kaynaktır. Başvuru ve süreç hakkında daha fazla bilgi edinmek için İŞKUR'un resmi kaynaklarına başvurmalısınız.