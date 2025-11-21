14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nde Bir İlk: Türk Diyabet ve Obezite Vakfı’ndan Teknolojiyle Donatılmış Eğitim Salonu

14 Kasım Dünya Diyabet Günü, tüm dünyada diyabet hastalığına dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Yayın Tarihi : 21-11-2025 17:42

Türk Diyabet ve Obezite Vakfı, bu yıl bir ilke imza atarak Marmara Üniversitesi iş birliğiyle, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde üst düzey teknolojiyle donatılmış bir eğitim salonunu tıp öğrencilerinin ve sağlık profesyonellerinin kullanımına sunuyor.

Yeni teknoloji sayesinde sağlık profesyonelleri, ameliyatları canlı olarak izleyebilecek, interaktif olarak soru sorabilecek ve bilgi alışverişinde bulunabilecekler. Ayrıca, Marmara Üniversitesi’nin Maltepe ve Pendik yerleşkeleri arasında eş zamanlı bağlantı kurulabilecek. Bu sistem, uluslararası sempozyum ve toplantılarda da sesli ve görüntülü iletişim imkânı sağlayarak eğitim alanında büyük kolaylıklar sunacak.

Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Süleyman Şehirli, Türk Diabet ve Obezite Vakfı Başkanı Ayla Serpil Bağrıaçık, Marmara Üniversitesi Rektörü Sn. Mehmet Emin Okur, Marmara Üniversitesi Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Asım Cingi, Marmara Üniversitesi Başhekimi Prof Dr. Alper Kepez 14 Kasım Dünya Diyabet günü vesilesiyle Prof. Dr. Nazif Bağrıaçık Eğitim ve Konferans Salonu açılışında

 

 

Bu önemli proje, sağlık profesyonellerinin bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak ve eğitimde yeni bir dönemin başlangıcı olacak.

Vakıf kurucusu, diyabet alanının duayenlerinden Prof. Dr. Nazif Bağrıaçık’ın adını taşıyan eğitim salonu, 14 Kasım 2025 Cuma günü saat 09.30’da Marmara Üniversitesi Asaf Ataseven Ek Hizmet Binası, Başıbüyük Yerleşkesi 2. katta, Marmara Üniversitesi Rektörü, Dekanı ve bölüm başkanlarının katılımıyla açılacaktır.

Prof Dr Nazif Bağrıaçık, Marmara Üniversitesi Rektörü Sn. ProfDr Mehmet Emin Okur, Serpil Bağrıaçık, Maramara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr ümit Süleyman Şehirli, Marmara Üniversitesi Başhekimi Dr. Alper Kepez, Prof Dr. Asım Cingi, Prof Dr. Vecdet Tezcan

Türk Diyabet ve Obezite Vakfı Başkanı Ayla Serpil Bağrıaçık, bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek,“Eğitimde büyük yararlar sağlayacağına inandığımız bu projeyi hayata geçirmekten son derece heyecanlı ve gururluyuz.” dedi.

 

Türk Diabet ve Obezite Vakfı Başkanı Ayla Serpil Bağrıaçık, Marmara Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. Mehmet Emin Okur'dan eğitim ve konferans salonu bağışı için plaket alırken

