1-15 Ekim'de Başvurana 16 Ekim Sabahı 750 TL-1250 TL Yatacak

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte, dar gelirli vatandaşı okul masrafı telaşesi sarmış bulunmakta. Bu kapsamda gerek devlet gerekse de belediyeler adeta teyakkuza geçmiş bulunurken, VGM bursu ile alakalı da gelişmeler mevcut. Uzun zamandır beklenen VGM bursları başvuru tarihleri merak edilmekteydi. VGM tarafından yapılan son dakika açıklama ile birlikte VGM burs başvuru tarihleri ve VGM burs başvuru şartları belirlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her sene ödemesi yapılan VGM Bursu, 2023 2024 eğitim yılının başladığı Eylül ayı içerisinde merakla araştırılıyor. Ülkemizde eğitim gören ihtiyaç sahibi hanelerde yaşayan öğrencilere maddi destek sağlayan bir program olarak karşımıza çıkan vgm bursu Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ödenmekte olup, orta öğrenim bursu, Yüksek Öğrenim bursu ve yabancı uyruklu öğrenciler için burs olarak farklı kriterlere sahip olarak farklı miktarlarda ödenmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenci bursu vgm tarafından verilmektedir. Ülkemizde yaşayan resmi üniversite ya da vakıf üniversitelerinde okuyan yabancı öğrencilere verilen burs olarak bilinmektedir. Yabancı uyruklu öğrencinin Türkiye'de kalma izninin bulunması gerekmektedir. Öte yandan başarı durumu ve devamsızlık durumu sürekli takip edilmektedir. 2023-2024 yılı içerisinde aylık 1250 TL vgm bursu ödemesi yapılacaktır.

Yüksek Öğrenim bursu ülkemizde resmi ya da vakıf üniversitelerinde okuyan öğrencilere yönelik ödemesi yapılan bir program olarak bilinmektedir. Yüksek Öğrenim bursundan faydalanmak isteyen öğrencinin YKS ve DGS sınavlarındaki başarı durumu göz önünde bulundurulurken öğrencinin devamsızlığı da araştırılmaktadır. Hanesine giren gelirin belli bir seviyenin altında olması gerektiği Yüksek Öğrenim bursu 2023-2024 eğitim yılında aylık 1250 TL olarak ödenecektir. Üniversite öğrencilerine vgm tarafından sağlanan bursun yanı sıra orta öğrenim eğitim yardımı da bulunmaktadır.

Ülkemizde ortaöğretim kurumlarında okuyan öğrencilere yönelik yapılan VGM yardımı olarak bilinen bu programdan başarılı olan devamsızlık yapmayan ve ailesinin gelir durumunun belirlenen seviyenin altında olan öğrenciler faydalanabilmektedir. 2023-2024 eğitim öğretim yılında orta öğrenim bursu 750 TL olarak ödenecektir.

Başvurular 1 - 15 Ekim tarihleri arasında açılacaktır. Eğitim desteğinden faydalanmak isteyen öğrenci başvurularını www.vgm.gov.tr adresinden yapabilecektir