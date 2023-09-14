1-12. Sınıf Öğrencilerine Dijital Dönüşüm Müjdesi! Bedava Tablet Programı Başladı

Devlet Maddi durumu yetersiz olan öğrenciye birçok destek ödemesi sunmaya devam ediyor. Bu destek ödemelerinin yanı sıra tablet ihtiyacı olan öğrenciler için de tablet dağıtımı yapılıyor. Eğitimde dijital dönüşüm teknolojinin hızla ilerlemesi ile birlikte bu destek başlamış bulunmaktadır. Devletin bu dönüşüm konusunda attığı adımlardan biri de öğrencilere bedava tablet dağıtımı olarak bilinmektedir. Özellikle de ihtiyaç sahibi Haneler için e-devlet üzerinden bedava tablet dağıtımı için başvurular araştırılmaktadır. Eğitimde eşitliği sağlamak amacıyla atılan önemli bir adım olarak bilinen öğrencilere bedava tablet dağıtımı Ekonomik olarak zor şartlarda bulunan öğrencilerin dijital araçlara ulaşmasını hedeflemektedir. Devletin sağladığı bedava tablet dağıtımı ile birlikte tüm öğrencilerin eşit şartlarda eğitim alması hedeflenmektedir.

Bedava tablet dağıtımı öğrencilere derslerine odaklanmalarını sağlamakta iken gerekli bilgilere de daha kolay erişmelerine imkan tanımaktadır. Eğitim ile alakalı uygulamalara erişmek Ders notlarını bulabilmek adına kullanılan Eğitim tabletleri eğitim süreçlerini daha verimli hale getirmek amacıyla devlet tarafından belirli şartlara Taşıyan öğrenciye bedava dağıtılmaktadır.

Bedava tablet dağıtımı başvurusu

Öğrencilere bedava tablet dağıtımı başvuruları başlamış bulunmaktadır. Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ücretsiz tablet dağıtıma maddi imkansızlıklar içinde okumaya çalışan öğrencilere yöneliktir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sağladığı Bu imkanı istinaden özel şirketlerde zaman zaman Maddi durumu yetersiz olan öğrencileri desteklemek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığına tablet bağışlamaktadır.

Geçtiğimiz sene içerisinde 500 bine yaklaşan bedava tablet dağıtımı nisan ayı itibarıyla son bulmuştu. 2023 2024 eğitim öğretim yılı için tablet dağıtımı kampanyası ile alakalı herhangi bir program açıklanmış bulunmamakta. Milli Eğitim Bakanlığı ücretsiz tablet başvurusu henüz açılmış olmasa da 2024 yılının ilk aylarında tekrardan başvuruya açılacağı bildirilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile Bakanlığı'nın ortaklaşa çalışması ile başlatılan ücretsiz tablet başvurusu için belli başlı bazı şartlar bulunmaktadır. Her şehrin ilçesinde bulunan Kaymakamlık binalarında yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı birimlerinden yardım alan öğrencilere öncelik verilmektedir. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi olup Aile Bakanlığının sağladığı desteklerden faydalanan her öğrenci ücretsiz tablet hakkına sahip olmaktadır.

Belediyeler Bedava Tablet dağıtır mı?

Belediyelerde bedava tablet dağıtımı konusunda önemli adımlar bakmaktadır. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi de sen oku diye eğitim desteği adı altında yeni destek ödemeleri sunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her öğrenci İstanbul'da ikamet etmesi durumunda 2023-2024 yılı için tablet başvurusunda bulunabilmektedir. 2023-2024 eğitim desteği evrak yüklemeleri 18 Eylül 2023 tarihinde başlayacaktır