Zeynep Alkan olay yaratan dansı hakkında konuştu!

Zeynep Alkan'dan ilginç açıklama!

Zeynep Alkan, 2. sayfa programına olay yaratan dans videosu ile ilgili açıklamalarda bulundu.Zeynep Alkan, dans videosu ile ilgili "Zaten yorumlarda da bakarsanız beni destekleyen mesajlar vardı. Bu dans olay olduktan sonra ona cevap olarak videolar çektim, ‘içimden gelerek, insanları mutlu etmek güzel enerji vermek istedim’ dedim. Çünkü benim hayatta en sevdiğim şey insanları güldürmek. Çocukluğumdan beri insanları güldürüyorum. Bu videoyu çekme amacım da buydu. Olay farklı yerlere geldi. Babama kadar gitti. Babam da beni bildiği için destekledi. ‘Kızım olduğu gibi dans etti. Hep beraber dans edelim’ dedi. Ben sosyal medyada içimden ne geliyorsa onu yapıyorum insanlar beni bu yüzden seviyor. Sosyal medya fenomenleri olmak isteyenlere önerim kendiniz gibi olun." dedi.Alkan, estetik sorularına "üzüme estetik yaptırmayı düşünmüyorum. Burnumun estetik olduğunu düşünüyorlar ama estetik yok burnumda da… Eğer yüzünü değiştirirsen herkes gibi olamaya başlıyorsun bu da mesleki hayatında senin önünü kapayabilecek bir şey diye düşünüyorum." cevabını verdi.