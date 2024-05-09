Asgari Ücretle Çalışanlara Müjde: Bakan Açıkladı, Yapılacak Zam Ne Kadar Olacak?

Asgari ücrete zam olacak mı? Herkes son zamanlarda bu konuyu konuşuyor. Ocak ayında yapılan zammın ardından bir sonraki zam 1 sene sonraki Ocak ayında olacak diye konuşulmuştu. Ancak artan enflasyon sebebiyle, asgari ücretli zam bekliyor...

Daha önce bir TV programında yaptığı açıklama ile birlikte, Asgari ücrete zam yapmayı düşünmediklerini söyleyen Mehmet Şimşek, şimdiki duruma bakarak, bu zam olayını tekrardan gündeme aldığını açıkladı.

TBMM onayından da geçmesi planlanan ve gelen duyumlara göre asgari ücret temmuz ayında 21.100 TL olması bekleniyor.

Bu çalışmaların önümüzdeki günlerde başlayacağı ve Temmuz ayında son bir kez daha asgari ücrete zam yapılması planlandığı söylendi.