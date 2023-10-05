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Zülfü Livaneli, Cem Yılmaz’ın Yeni Filmine Hayran Kaldı

Zülfü Livaneli, Cem Yılmaz'ın "Do Not Disturb" filmine övgüler yağdırdı ve filmi Cem Yılmaz sinemasında yeni bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

Zülfü Livaneli, Cem Yılmaz’ın Yeni Filmine Hayran Kaldı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 05-10-2023 11:12

Ünlü sanatçı Zülfü Livaneli, Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği 'Do Not Disturb' filmi hakkında olumlu yorumlarda bulundu ve filmin Cem Yılmaz sinemasında yeni bir evreye işaret ettiğini ifade etti.

'Do Not Disturb' Netflix'te Rekor Kırdı

Cem Yılmaz'ın son eseri 'Do Not Disturb', 29 Eylül Cuma günü Netflix platformunda izleyiciyle buluştu ve kısa sürede en çok izlenen film unvanını elde etti. Film, özellikle Karakomik Filmler serisinin sevilen karakteri Ayzek'in maceralarını ele alıyor.

Livaneli'den Övgü Dolu Sözler

Zülfü Livaneli, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada filmi övdü ve Cem Yılmaz'ın bu filmdeki başarısını tebrik etti. Livaneli'nin Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi: "Cem Yılmaz, 'Do Not Disturb' filmiyle kendi sinemasında yeni bir seviyeye ulaştı. Oyunculuğu her zaman üst düzeydeydi. Ancak bu filmle birlikte senaryo ve yönetmenlik konusunda da kendisini ispatladı. Film, adının aksine izleyiciyi rahatsız etmeye ve hayatı sorgulamaya teşvik ediyor. Cem Yılmaz'ı ve bu projede emeği geçen tüm ekibi içtenlikle tebrik ediyorum."

"Do Not Disturb", Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler serisinden tanıdığımız Ayzek karakterini merkezine alıyor. Filmde, pandemi nedeniyle işinden olan Ayzek'in, bir otelde gece vardiyasında çalışmaya başlaması ve bu işte ilk gününde oteldeki misafirlerle yaşadığı maceralar anlatılıyor. Film, Ayzek'in bu yeni işinde karşılaştığı beklenmedik olayları komik bir dille seyirciye sunuyor.

Filmde Cem Yılmaz'ın yanı sıra Ahsen Eroğlu, Celal Kadri Kınoğlu, Özge Özberk, Bülent Şakrak, Nilperi Şahinkaya, Mustafa Kırantepe, Zafer Algöz, Diren Polatoğlu, Seda Akman, Can Yılmaz ve Selen Şenay gibi yetenekli oyuncular da rol alıyor.

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