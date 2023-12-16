Zorunlu Trafik Sigortası Primlerine Yüzde 10 Zam: Araç Sahiplerinin Tepkisi Büyüyor

Zorunlu Trafik Sigortası Primlerine Yüzde 10 Zam: Araç Sahiplerinin Tepkisi Büyüyor

Zorunlu Trafik Sigortası Primlerine Yüzde 10 Zam: Araç Sahiplerinin Tepkisi Büyüyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 16-12-2023 12:56

Türkiye'de sigorta sektöründeki önemli düzenleyici kurumlardan biri olan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), 2024 yılının ilk dört ayı için zorunlu trafik sigortası primlerine yönelik önemli bir karar almıştır. Resmi Gazete'de yayımlanan bu kararla, zorunlu trafik sigortası primlerinde önceki oranlardan daha yüksek bir yüzde 10'luk zam uygulanacağı duyurulmuştur.

SEDDK'nın aldığı kararla, 1 Ocak-30 Nisan 2024 tarihleri arasında geçerli olacak zorunlu trafik sigortası primleri, mevcut primlere yüzde 10 oranında zamlı olarak uygulanacak. Bu, daha önceki dönemlerde belirlenen yüzde 2 ve yüzde 5 zam oranlarını aşarak, araç sahiplerini mali anlamda daha fazla etkileyecek bir artışı beraberinde getirmiştir. Söz konusu zam kararı, özellikle araç sahipleri arasında ciddi bir tepkiye neden olmuş ve ekonomik zorluklarla mücadele eden sürücüleri daha da sıkıntılı bir duruma sokmuştur.

Bu kararın öncesinde, 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde alınan yüzde 5'lik zam kararı da araç sahipleri arasında geniş bir tartışma yaratmıştı. Ancak yeni alınan yüzde 10'luk zam kararı, önceki dönemlerde uygulanan zamların ötesine geçerek, sigorta primlerinin yüksekliği konusunda endişeleri artırmıştır. Zorunlu trafik sigortası primlerine yapılan bu yeni zam kararı, araç sahiplerinin ekonomik yükünü artırmış ve bu durum, SEDDK'nın aldığı kararlara karşı birçok sürücünün tepkisini çekmiştir. Araç sahipleri, zamların kendilerini maddi olarak zor durumda bıraktığını, özellikle yüksek yaşam maliyetleri ve ekonomik belirsizliklerle mücadele ederken bu tür artışların ağırlığının daha fazla hissedildiğini dile getiriyor.

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