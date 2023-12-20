Ziraat Kredi Faizlerini Düşürdü: Kamu Bankası 36 Ay Vadeli 50 Bin TL Kredi Veriyor!

Ziraat Bankası'ndan Aralık ayında kredi yağmuru! 50 bin TL'den 100 bin TL'ye kadar kredi düşük faizle verilecek. 36 ay vade seçeneği de sunuluyor.

Ziraat Kredi Faizlerini Düşürdü: Kamu Bankası 36 Ay Vadeli 50 Bin TL Kredi Veriyor!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 20-12-2023 12:00

Aralık ayında pek çok bankanın kredi seçeneklerini genişlettiğini biliyoruz. Kamu bankaları arasında önemli bir yere sahip olan Ziraat Bankası da buna dahil. Banka, 36 ay vadeli 50 bin TL'den (100 bin TL'ye kadar) kredi için start verdi. Peki hangi şartlarla düşük faizli kredi verecek? Ziraat Bankası, müşterilerine yönelik yeni bir kredi kampanyası duyurdu. Kampanya kapsamında, emekliler, asgari ücretliler, serbest meslek sahipleri ve memurlar dahil olmak üzere tüm müşteriler, 50.000 Türk Lirası'na kadar olan uygun faizli kredilerden yararlanma fırsatı bulacak.

50 Bin TL Kredi 36 Ay Vadede Geri Ödenebilecek

Banka tarafından açıklanan şartlara göre, 50.000 TL'ye kadar olan kredi miktarları için 36 ay vade seçeneği sunuluyor. Daha yüksek miktarlarda, yani 100 bin TL'ye kadar olan krediler için ise 24 ay vade imkanı bulunuyor. Ziraat Bankası müşterileri, düzenli bir gelir beyanı yaparak, masrafsız ve kolay bir şekilde şubeye gitmeden bu kredi imkanlarından faydalanabilirler.

Yıl Sonu Kampnaya Sona Erecek

31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olan bu kampanya, özellikle yeni yıl alışverişi, tatil planları ya da acil nakit ihtiyacı olan müşteriler için büyük bir fırsat sunuyor. Başvurular, banka şubeleri ya da online kanallar üzerinden yapılabiliyor ve sonuçlar kısa sürede müşterilere bildiriliyor.

Bu kredi kampanyası, Ziraat Bankası'nın müşterilerine ekonomik olarak destek olma amacını yansıtıyor. Uygun faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleriyle, müşterilerin farklı ihtiyaçlarına uygun çözümler sunuluyor. Kampanya, müşterilerin finansal yüklerini hafifletmekte ve ekonomik refahlarını artırmakta önemli bir rol oynuyor.

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