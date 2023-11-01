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Ziraat Katılım Bankası'ndan 48 ay vadeli 500.000 TL taşıt kredisinin ödeme tablosu belli oldu

Ziraat Katılım Bankası'nın taşıt kredisi kampanyası, hem bireyler için hem de otomobil sektörü için büyük bir fırsat olmuştur. Ekonomik zorlukların gölgesinde, bu tarz kampanyaların ve uygun kredi seçeneklerinin, vatandaşların hayatını kolaylaştırdığı bir gerçek.

Ziraat Katılım Bankası'ndan 48 ay vadeli 500.000 TL taşıt kredisinin ödeme tablosu belli oldu
YAŞAM
Yayın Tarihi : 01-11-2023 11:11

Bir araba sahibi olmanın rüyasını gören milyonlarca vatandaş, son dönemlerde araç fiyatlarındaki artışlar nedeniyle hayallerini ertelemek zorunda kaldı. Ancak, Ziraat Katılım Bankası bu zor dönemde vatandaşların yanında olmaya kararlı. Bu kararlılığın bir yansıması olarak da banka, uygun faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleriyle avantajlı bir taşıt kredisi kampanyası başlattı.

Neden Ziraat Katılım Bankası Taşıt Kredisi?

Ekonomik dalgalanmaların ve global krizlerin etkisiyle otomobil piyasasında yaşanan fiyat artışları, birçok vatandaşı taşıt sahibi olma hayalinden uzaklaştırdı. Ancak Ziraat Katılım Bankası'nın taşıt kredisi kampanyasıyla birçok kişi tekrar bu hayalini gerçekleştirmenin umutlarını taşıyor.

Banka, 500 bin TL’ye kadar olan taşıt kredilerinde %4,59 kâr oranıyla, 48 ay vade seçeneği sunarak müşterilerine avantajlı bir ödeme planı hazırlıyor. Böylece, kredi kullanmak isteyen vatandaşlar 31.804 TL aylık taksitlerle araç sahibi olma şansına sahip oluyor.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ziraat Katılım Bankası, taşıt kredisi başvurularını hem fiziksel şubelerinden hem de online platformları üzerinden kabul ediyor. Vatandaşlar, kendilerine en yakın Ziraat Katılım şubesini ziyaret ederek ya da bankanın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde kredi başvurusunda bulunabilirler. Ziraat Katılım Bankası'nın bu kampanyası, vatandaşların ekonomik zorluklarda bile araç sahibi olma hayallerine kavuşmasına olanak tanıyor. Banka, uygun kâr oranları, esnek ödeme seçenekleri ve müşteri dostu yaklaşımıyla sektörde fark yaratıyor.

Ziraat Katılım Taşıt Kredisi Detayları

Ziraat Katılım Bankası'nın taşıt kredisi, özellikle orta gelir grubundaki vatandaşları hedef alıyor. Bu kredi sayesinde, birçok kişi araç sahibi olmanın yanı sıra ekonomik özgürlüğüne de kavuşuyor.

Kimler Başvurabilir?

Ziraat Katılım Bankası'nın taşıt kredisi kampanyasından faydalanmak isteyenlerin belirli kriterleri karşılaması gerekiyor:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • 18 yaşını doldurmuş olmak
  • Gelir belgesi sunabilme
  • Kredi notunun belirli bir seviyenin üzerinde olması

Başvuru Sırasında Gerekli Belgeler

Kredi başvurusu sırasında şu belgelerin hazırlanması gerekmektedir:

  • Nüfus cüzdanı veya pasaport fotokopisi
  • Gelir belgesi veya maaş bordrosu
  • İkametgâh belgesi
  • Alınacak aracın proforma faturası veya satış sözleşmesi

Kredi Süreci Nasıl İlerler?

Ziraat Katılım Bankası'na başvurduktan sonra kredi süreci adım adım ilerler:

  1. Başvuru: Başvuru formu doldurulduktan ve gerekli belgeler bankaya iletildikten sonra kredi başvurunuz banka tarafından değerlendirmeye alınır.
  2. Değerlendirme: Başvurunuzun banka kriterlerine uygun olup olmadığı kontrol edilir. Bu süreçte kredi notunuz, gelir durumunuz ve daha önceki bankacılık geçmişiniz incelenir.
  3. Onay: Başvurunuz onaylandığında bankadan size bilgilendirme yapılır ve kredinizin kullanımına dair detaylar paylaşılır.
  4. Kredinin Kullanılması: Onay sonrasında krediniz kullanıma sunulur ve aracınızı alabilirsiniz.
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