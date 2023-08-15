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Ziraat Bankası'nın benzersiz kampanyası - TC kimlik numarasına bakarak 60.000 TL hediye!

Türkiye'nin köklü bankalarından biri olan Ziraat Bankası, son derece şaşırtıcı ve yenilikçi bir kampanyayla adından söz ettiriyor.

Ziraat Bankası'nın benzersiz kampanyası - TC kimlik numarasına bakarak 60.000 TL hediye!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 15-08-2023 10:52

TC kimlik numarasına bakarak 60.000 TL hediye! Ziraat Bankası'nın benzersiz kampanyası- Türkiye'nin köklü bankalarından biri olan Ziraat Bankası, son derece şaşırtıcı ve yenilikçi bir kampanyayla adından söz ettiriyor. Banka, müşterilerine özel olarak, TC kimlik numarasına bakarak onay alan herkese 60.000 TL hediye ediyor.

Kampanyanın Detayları ve Nasıl Çalıştığı

Ziraat Bankası'nın bu benzersiz kampanyası, müşterilere büyük bir sürpriz sunuyor. Kampanya kapsamında yapılan işlemlerle TC kimlik numarasına bakılarak onay alınan herkes, tam 60.000 TL'lik bir hediye kazanma fırsatını elde ediyor.

Kampanyadan Nasıl Faydalanabilirsiniz?

Bu özel kampanyadan faydalanmak oldukça basit. İşte adımlar:

  1. Ziraat Bankası'na Başvurun: En yakın Ziraat Bankası şubesine giderek veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz.

  2. Başvuru Formunu Doldurun: Bankanın belirlediği başvuru formunu doldurarak kampanyaya başvurunuzu tamamlayın.

  3. TC Kimlik Numarası İle Onayı Alın: Kampanya kapsamında banka, TC kimlik numaranıza bakarak onayı sağlar. Onay alan herkes büyük ödülü kazanmış olur.

  4. Ödülünüzü Alın: Onay alan müşterilere, hediye olarak 60.000 TL ödül verilir. Ödülünüzü Ziraat Bankası şubelerinden veya dijital kanallardan alabilirsiniz.

Sıradışı Kampanya İle Büyük Sürprizler Sizi Bekliyor!

Ziraat Bankası'nın müşterilere özel olarak düzenlediği bu kampanya, adeta bir sürpriz kutusu gibidir. TC kimlik numarasına bakarak onay alan herkes, 60.000 TL değerindeki ödülü kazanma fırsatını yakalayabilir. Siz de Ziraat Bankası'nın yenilikçi kampanyasıyla hem sürpriz bir deneyim yaşayabilir hem de büyük bir ödül kazanma şansını yakalayabilirsiniz.

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