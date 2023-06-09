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Ziraat Bankası’ndan vatandaşa soluk aldıracak müjde! Herkese 3000 TL ödeme yapılacak! Son tarih belli

Ziraat Bankası'nın sektörel kampanyaları, şartları ve avantajlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle seyahat sektörüne yönelik hazırlanan kampanya, merakla araştırılan detaylarıyla öne çıkıyor.

Ziraat Bankası’ndan vatandaşa soluk aldıracak müjde! Herkese 3000 TL ödeme yapılacak! Son tarih belli
YAŞAM
Yayın Tarihi : 09-06-2023 12:17

Herkese 3000 TL ödeme yapılacak! Son tarih belli... Ziraat Bankası’ndan vatandaşa soluk aldıracak müjde-  Ziraat Bankası, vatandaşların ilgiyle takip ettiği kampanyalarına Haziran ayında da devam ediyor. Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı gibi ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşlar, bankanın sunduğu avantajlı fırsatları yakından araştırıp başvurularını yapmaya başladı.

Ziraat Bankası'nın sektörel kampanyaları, şartları ve avantajlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle seyahat sektörüne yönelik hazırlanan kampanya, merakla araştırılan detaylarıyla öne çıkıyor. Bankanın seyahat sektörü kapsamında sunduğu kampanya şartları incelendiğinde, Bankkart kredi kartı veya banka kartı özelliğiyle Kappatur'dan yapılacak alışverişlere göre Bankkart Lira ödüllerinin verileceği görülüyor.

Kampanya kapsamında, 10.000 TL ile 14.999 TL arasındaki alışverişlerde 1.000 TL, 15.000 TL ile 29.999 TL arasındaki alışverişlerde 1.500 TL, ve 30.000 TL ve üzeri alışverişlerde ise 3.000 TL Bankkart Lira kazanma fırsatı sunuluyor. Kampanya, 20 Mayıs - 30 Haziran 2023 tarihleri arasında geçerli olacak. Katılım ise Bankkart Mobil uygulaması, bankkart.com.tr web sitesi veya SMS yoluyla sağlanabilecek. Kampanyadan yararlanmak isteyenler, "KAPPATUR" yazıp 4757'ye SMS göndererek kayıt işlemlerini tamamlayabilecekler.

Ziraat Bankası’ndan vatandaşa soluk aldıracak müjde! Herkese 3000 TL ödeme yapılacak! Son tarih belli

Bankkart Liraları 8 Temmuz 2023 tarihinde yüklenecek olan müşteriler, 23 Temmuz 2023 tarihine kadar anlaşmalı üye işyerlerinde kullanabilecekler. Kullanılmayan Bankkart Liraları ise 24 Temmuz 2023 tarihinde geri alınacak. Kampanyaya katılan müşteriler, en fazla 3.000 TL Bankkart Lira kazanma fırsatına sahip olacaklar. Ancak uçak bileti alımları bu kampanya kapsamına dahil değil. Kampanya sadece Kappatur Merkez Ofisi, çağrı merkezi ve web sitesi üzerinden yapılacak online rezervasyonlar için geçerli olacak. Ek kartlarla yapılan harcamalar ise asıl kart sahibinin harcamalarına dahil edilecek.

Ziraat Bankası'nın kampanya şartlarında yer alan "T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Kappa Turizm ve Ticaret A.Ş. kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar" ibaresi ise dikkat çekiyor.

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