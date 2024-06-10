Ziraat Bankası’ndan Tatilcilere Müjde: 7500 TL Hediye Fırsatı

Yaz tatili planları yapan Ziraat Bankası müşterilerine büyük bir müjde geldi. Banka, Bankkart sahiplerine özel bir kampanya başlattığını duyurdu. Bu kampanya kapsamında tatil harcamalarını Ziraat Bankası kartlarıyla yapan müşteriler, 7500 TL’ye kadar Bankkart Lira kazanma şansına sahip olacaklar. Ancak bu fırsat sadece 10 gün boyunca geçerli olacak.

Kampanyanın Ayrıntıları

Ziraat Bankası’nın Bankkart sahiplerine sunduğu bu özel kampanya, tatil harcamalarını daha keyifli hale getirecek. Kampanya, 1-20 Haziran 2024 tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen müşteriler, Coral Travel’da yapacakları tek seferlik alışverişlerde belirli tutarlarla Bankkart Lira kazanacaklar. İşte detaylar:

25.000 TL - 49.999 TL arasındaki peşin veya taksitli alışverişlerde 2.500 TL Bankkart Lira ,

arasındaki peşin veya taksitli alışverişlerde , 50.000 TL - 99.999 TL arasındaki peşin veya taksitli alışverişlerde 5.000 TL Bankkart Lira ,

arasındaki peşin veya taksitli alışverişlerde , 100.000 TL ve üzeri peşin veya taksitli alışverişlerde 7.500 TL Bankkart Lira kazanılacak.

Katılım ve Koşullar

Kampanyaya katılım oldukça kolay. Müşteriler, Bankkart Mobil uygulamasından, bankkart.com.tr’den veya “CORAL” yazıp 4757’ye SMS göndererek kampanyaya katılabilecekler. Ancak, kampanyadan faydalanabilmek için asıl kart sahibinin katılım sağlaması gerekiyor. Ek kartlarla yapılan harcamalar, asıl kart sahibinin harcamalarına dahil edilecek.

Kampanyadan yararlanabilmek için alışverişlerin Bankkart POS cihazlarından yapılması şart. Kazanılan Bankkart Liralar, 28 Haziran 2024 tarihinde yüklenecek ve 27 Temmuz 2024 tarihine kadar kullanılabilecek. Bu tarihe kadar kullanılmayan Bankkart Liralar, 28 Temmuz 2024 tarihinde geri alınacak.

Kampanya Şartları ve Sınırlamalar

Kampanya müşteri bazında geçerli olacak ve her müşteri kampanyadan yalnızca bir kez faydalanarak en fazla 7.500 TL Bankkart Lira kazanabilecek. Bankkart, Bankkart Genç ve Bankkart Başak sahipleri, kredi kartı ve banka kartı özellikleriyle kampanyadan yararlanabilirler. Ancak, Bankkart Prestij ve Bankkart Prestij Plus kredi kartları için sunulan Katlanan Bankkart Lira özelliği kapsamında kazanılan Bankkart Liralar kullanılamayacak.

Yurt içi azami taksit sayısı yasal düzenlemelere göre farklılık gösterebilirken, yurt dışı harcamalar için taksitlendirme yapılamayacak. Kampanyadan yararlanılan işlemin iptal veya iade edilmesi durumunda kazanılan Bankkart Liralar geri alınacak. Müşterinin Bankkart Kumbarasında yeterli Bankkart Lira bulunmaması durumunda, kalan tutar hesap özetine borç olarak yansıtılacak.

Tatilciler İçin Büyük Fırsat

Ziraat Bankası’nın bu kampanyası, yaz tatili planları yapan müşterilere büyük bir avantaj sunuyor. Coral Travel üzerinden yapılacak tatil harcamaları, Bankkart Lira kazanma fırsatı ile daha ekonomik hale gelecek. Tatilciler, bu kampanya ile tatil bütçelerini rahatlatırken, kazandıkları Bankkart Liraları diledikleri gibi kullanabilecekler.

Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin, belirtilen tarihler arasında alışverişlerini yapmaları ve kampanyaya katılım sağlamaları gerekiyor. Kampanya sona ermeden bu fırsattan faydalanarak tatil planlarınızı daha avantajlı hale getirebilirsiniz.