Ziraat Bankası’ndan Tatilcilere Müjde: 7500 TL Hediye Fırsatı

Ziraat Bankası’ndan Tatilcilere Müjde: 7500 TL Hediye Fırsatı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-06-2024 22:54

Yaz tatili planları yapan Ziraat Bankası müşterilerine büyük bir müjde geldi. Banka, Bankkart sahiplerine özel bir kampanya başlattığını duyurdu. Bu kampanya kapsamında tatil harcamalarını Ziraat Bankası kartlarıyla yapan müşteriler, 7500 TL’ye kadar Bankkart Lira kazanma şansına sahip olacaklar. Ancak bu fırsat sadece 10 gün boyunca geçerli olacak.

Kampanyanın Ayrıntıları

Ziraat Bankası’nın Bankkart sahiplerine sunduğu bu özel kampanya, tatil harcamalarını daha keyifli hale getirecek. Kampanya, 1-20 Haziran 2024 tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen müşteriler, Coral Travel’da yapacakları tek seferlik alışverişlerde belirli tutarlarla Bankkart Lira kazanacaklar. İşte detaylar:

  • 25.000 TL - 49.999 TL arasındaki peşin veya taksitli alışverişlerde 2.500 TL Bankkart Lira,
  • 50.000 TL - 99.999 TL arasındaki peşin veya taksitli alışverişlerde 5.000 TL Bankkart Lira,
  • 100.000 TL ve üzeri peşin veya taksitli alışverişlerde 7.500 TL Bankkart Lira kazanılacak.

Katılım ve Koşullar

Kampanyaya katılım oldukça kolay. Müşteriler, Bankkart Mobil uygulamasından, bankkart.com.tr’den veya “CORAL” yazıp 4757’ye SMS göndererek kampanyaya katılabilecekler. Ancak, kampanyadan faydalanabilmek için asıl kart sahibinin katılım sağlaması gerekiyor. Ek kartlarla yapılan harcamalar, asıl kart sahibinin harcamalarına dahil edilecek.

Kampanyadan yararlanabilmek için alışverişlerin Bankkart POS cihazlarından yapılması şart. Kazanılan Bankkart Liralar, 28 Haziran 2024 tarihinde yüklenecek ve 27 Temmuz 2024 tarihine kadar kullanılabilecek. Bu tarihe kadar kullanılmayan Bankkart Liralar, 28 Temmuz 2024 tarihinde geri alınacak.

Kampanya Şartları ve Sınırlamalar

Kampanya müşteri bazında geçerli olacak ve her müşteri kampanyadan yalnızca bir kez faydalanarak en fazla 7.500 TL Bankkart Lira kazanabilecek. Bankkart, Bankkart Genç ve Bankkart Başak sahipleri, kredi kartı ve banka kartı özellikleriyle kampanyadan yararlanabilirler. Ancak, Bankkart Prestij ve Bankkart Prestij Plus kredi kartları için sunulan Katlanan Bankkart Lira özelliği kapsamında kazanılan Bankkart Liralar kullanılamayacak.

Yurt içi azami taksit sayısı yasal düzenlemelere göre farklılık gösterebilirken, yurt dışı harcamalar için taksitlendirme yapılamayacak. Kampanyadan yararlanılan işlemin iptal veya iade edilmesi durumunda kazanılan Bankkart Liralar geri alınacak. Müşterinin Bankkart Kumbarasında yeterli Bankkart Lira bulunmaması durumunda, kalan tutar hesap özetine borç olarak yansıtılacak.

Tatilciler İçin Büyük Fırsat

Ziraat Bankası’nın bu kampanyası, yaz tatili planları yapan müşterilere büyük bir avantaj sunuyor. Coral Travel üzerinden yapılacak tatil harcamaları, Bankkart Lira kazanma fırsatı ile daha ekonomik hale gelecek. Tatilciler, bu kampanya ile tatil bütçelerini rahatlatırken, kazandıkları Bankkart Liraları diledikleri gibi kullanabilecekler.

Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin, belirtilen tarihler arasında alışverişlerini yapmaları ve kampanyaya katılım sağlamaları gerekiyor. Kampanya sona ermeden bu fırsattan faydalanarak tatil planlarınızı daha avantajlı hale getirebilirsiniz.

Benzer Haberler
İNTİBAK ZAMMI GELDİ! Müjdeler Bu Akşam Açıklandı! Emeklilere Müjdeli Zam Haberi Geldi İNTİBAK ZAMMI GELDİ! Müjdeler Bu Akşam Açıklandı! Emeklilere Müjdeli Zam Haberi Geldi
80000 TL ve 100000 TL Arasında BORÇLARI OLANLAR İçin Yeni Kredi Başladı! 3 Kamu Bankası Açıkladı!  80000 TL ve 100000 TL Arasında BORÇLARI OLANLAR İçin Yeni Kredi Başladı! 3 Kamu Bankası Açıkladı! 
13 MİLYON SGK EMEKLİSİ duyuru size yapıldı! Emekli maaşlarını alanlara 39399 TL ödeme verilecek 13 MİLYON SGK EMEKLİSİ duyuru size yapıldı! Emekli maaşlarını alanlara 39399 TL ödeme verilecek
Demet Evgar'ın aldığı ücret dudak uçuklattı! Demet Evgar'ın aldığı ücret dudak uçuklattı!
Gizem Karaca, dizisinin finalinin ardından tatil için Mykonos’a gitti Gizem Karaca, dizisinin finalinin ardından tatil için Mykonos’a gitti
Kredi almak isteyenlere DEVLETTEN destek geliyor! Kredi onayı alamayanlar, 100.000 TL ödeme alabilecek Kredi almak isteyenlere DEVLETTEN destek geliyor! Kredi onayı alamayanlar, 100.000 TL ödeme alabilecek
ÇOK OKUNANLAR
Hatice Şendil’den “Sakin Ol Champ” paylaşımı…
  • 07-06-2024 11:12

Hatice Şendil’den “Sakin Ol Champ” paylaşımı…

Aras Bulut İynemli dönüyor! İşte yeni projesi...
  • 10-06-2024 09:33

Aras Bulut İynemli dönüyor! İşte yeni projesi...

Burcu Özberk sezonu açtı! Siyah bikisiniyle verdiği poz Instagram'ı salladı
  • 05-06-2024 09:53

Burcu Özberk sezonu açtı! Siyah bikisiniyle verdiği poz Instagram'ı salladı

Murat Yıldırım'ın 'Teşkilat'a vedası
  • 10-06-2024 10:56

Murat Yıldırım'ın 'Teşkilat'a vedası

Ayça Ayşin Turan ve Furkan Andıç yeniden bir araya geliyor
  • 06-06-2024 14:30

Ayça Ayşin Turan ve Furkan Andıç yeniden bir araya geliyor