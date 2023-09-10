Ziraat Bankası'ndan kredinin hası geldi! Birden fazla kişi aynı anda kredi alabilecek! Ev almak artık daha kolay!

Birden fazla kişi aynı anda kredi alabilecek! Ev almak artık daha kolay! Ziraat Bankası'ndan kredinin hası geldi- Konut maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle, bankalardan sağlanan konut kredileri daha da önemli hale geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından alınan son kararlarla, ikinci bir konut alacak olan vatandaşlar için konut kredilerinde bazı sınırlamalar getirilmişti. Bu sınırlamalar sonrasında, yeni kredi imkanları araştırılmaya başlandı.

Güncel verilere bakıldığında, 2 milyon TL'nin altında evlerin neredeyse bulunmaz hale gelmesi, konut kredilerine olan talebi artırdı. Ancak kişiler, yüksek miktarlarda kredi çekme imkanına sahip olmadıklarından, bu çerçevede nasıl başvuru yapabilecekleri ve ihtiyaçlarını nasıl karşılayabilecekleri konusunda endişeliydiler. İşte tam da bu noktada, Ziraat Bankası tarafından sunulan yeni bir konut kredisi kampanyası devreye girdi. Bu kampanya sayesinde, en az 2 en fazla 5 kişi bir araya gelerek konut kredisi alabilecekler.

Ziraat Bankası Konut Kredisi Detayları

Ziraat Bankası tarafından sunulan bu yeni kredi kampanyası ile ilgili detaylar şu şekildedir:

Ortak Konut Alımı: Kampanya, düzenli gelire sahip en az 2 kişinin bir araya gelerek konut alımlarını kredilendirmeyi hedefler. Bu kişiler, aile üyeleri, arkadaşlar veya iş ortakları olabilirler. Kredi Tutarı: Kredi tutarı, satın alınacak konutun SPK lisanslı ekspertiz firmalarınca düzenlenen ekspertiz raporundaki değeri üzerinden belirlenir. Bu değer, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenen azami kredi tutarlarına ve oranlarına tabidir. İpotek Tesis Edilmesi: Krediye konu gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilir. Ayrıca, banka şubeleri tarafından gerekli görülmesi halinde ek teminat talep edilebilir. Sigorta Seçenekleri: Banka, konut kredisi kullanan müşterilerine hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası ürünlerini sunar.

Krediye başvurmak isteyen kişiler, Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesinden gerekli bilgilere ve başvuru koşullarına ulaşabilirler.

Ziraat Bankası'nın sunduğu bu konut kredisi kampanyası, ev sahibi olmak isteyen kişilere daha fazla esneklik sunuyor. Ortaklarla bir araya gelerek konut kredisi almak, mali yükü paylaşma ve konut sahibi olma imkanını artırabilir. Ancak her kredi başvurusu öncesi, faiz oranları, vade süresi ve ödeme planı gibi detaylar dikkatlice gözden geçirilmelidir.