Ziraat Bankası'ndan çılgın kampanya! 15.721 TL taksitle 2 milyon lira konut kredisi veriliyor

Yüksek faiz oranları, aylık taksit tutarlarını artırırken, bu durum hem kredi çekmek isteyen vatandaşların ödeme güçlükleri yaşamasına hem de kredi onayı almakta zorlanmalarına neden oluyor. Bu sorunlara çözüm olarak Ziraat Bankası, yeni bir konut kredisi kampanyası başlattı.

Ziraat Bankası Ortak Konut Kredisi Kampanyası Başladı!

Ziraat Bankası'nın yeni başlattığı ortak konut kredisi kampanyası, aylık taksit tutarlarını düşük tutmak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. Bankadan yapılan açıklamada, birden çok kişinin gelir beyanıyla yüksek tutarlarda taksitleri kolayca ödeme imkanı sunulduğu belirtiliyor.

Kredi Özellikleri ve Şartları

Bu yeni kampanyada, düzenli geliri olan en az 2, en fazla 5 kişi bir araya gelerek konut alımlarını kredilendirebiliyorlar. Kredi, ortaklardan birine, birkaçına ya da tümüne kullandırılabiliyor. Kredi tutarı, satın alınacak konutun ekspertiz raporundaki değer ve BDDK tarafından belirlenen azami kredi tutarlarına göre hesaplanıyor. Krediye konu gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilirken, gerekli görülmesi halinde ek teminat talep edilebiliyor. Ziraat Bankası, bireysel kredi kullanan müşterilerine hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası ürünlerini de sunmaktadır.

Ziraat Bankası Konut Kredisi Taksit Hesaplama Tablosu!

Bankanın belirlediği yüzde 3,89 faiz oranı ile hesaplanan 2 milyon TL konut kredisinin aylık taksit tutarı, 78.606,51 TL olarak hesaplanmıştır. Ancak 5 kişinin ortak konut kredisi çekmesi durumunda, aylık taksit tutarı kişi başına yaklaşık 15.721 TL'ye düşmektedir. Bu kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, Ziraat Bankası şubelerine başvuruda bulunabilecekler. Kredi onayı alan müşteriler, ödemelerini 5'e böldükleri için daha düşük taksitlerle ev sahibi olma imkanına sahip olacaklar.

Not:

Bu haber, Ziraat Bankası'nın açıklamaları ve kampanya detaylarından derlenmiştir.