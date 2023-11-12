Advert

Ziraat Bankası'ndan çılgın kampanya! 15.721 TL taksitle 2 milyon lira konut kredisi veriliyor

Türkiye'de konut kredisi kullanarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, son dönemde yükselen kredi faiz oranları nedeniyle zorluklar yaşamaktadırlar.

Ziraat Bankası'ndan çılgın kampanya! 15.721 TL taksitle 2 milyon lira konut kredisi veriliyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 12-11-2023 12:10

Yüksek faiz oranları, aylık taksit tutarlarını artırırken, bu durum hem kredi çekmek isteyen vatandaşların ödeme güçlükleri yaşamasına hem de kredi onayı almakta zorlanmalarına neden oluyor. Bu sorunlara çözüm olarak Ziraat Bankası, yeni bir konut kredisi kampanyası başlattı.

Ziraat Bankası Ortak Konut Kredisi Kampanyası Başladı!

Ziraat Bankası'nın yeni başlattığı ortak konut kredisi kampanyası, aylık taksit tutarlarını düşük tutmak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. Bankadan yapılan açıklamada, birden çok kişinin gelir beyanıyla yüksek tutarlarda taksitleri kolayca ödeme imkanı sunulduğu belirtiliyor.

Kredi Özellikleri ve Şartları

Bu yeni kampanyada, düzenli geliri olan en az 2, en fazla 5 kişi bir araya gelerek konut alımlarını kredilendirebiliyorlar. Kredi, ortaklardan birine, birkaçına ya da tümüne kullandırılabiliyor. Kredi tutarı, satın alınacak konutun ekspertiz raporundaki değer ve BDDK tarafından belirlenen azami kredi tutarlarına göre hesaplanıyor. Krediye konu gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilirken, gerekli görülmesi halinde ek teminat talep edilebiliyor. Ziraat Bankası, bireysel kredi kullanan müşterilerine hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası ürünlerini de sunmaktadır.

Ziraat Bankası Konut Kredisi Taksit Hesaplama Tablosu!

Bankanın belirlediği yüzde 3,89 faiz oranı ile hesaplanan 2 milyon TL konut kredisinin aylık taksit tutarı, 78.606,51 TL olarak hesaplanmıştır. Ancak 5 kişinin ortak konut kredisi çekmesi durumunda, aylık taksit tutarı kişi başına yaklaşık 15.721 TL'ye düşmektedir. Bu kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, Ziraat Bankası şubelerine başvuruda bulunabilecekler. Kredi onayı alan müşteriler, ödemelerini 5'e böldükleri için daha düşük taksitlerle ev sahibi olma imkanına sahip olacaklar.

Not:

Bu haber, Ziraat Bankası'nın açıklamaları ve kampanya detaylarından derlenmiştir.

Benzer Haberler
Otomobil fiyatlarında U dönüşü! Araba almanın şimdi tam zamanı mı? İşte detaylar Otomobil fiyatlarında U dönüşü! Araba almanın şimdi tam zamanı mı? İşte detaylar
Selçuk Geçer 2024 yerel seçimler sonrası dolar kurunun kaç para olacağını açıkladı! Selçuk Geçer 2024 yerel seçimler sonrası dolar kurunun kaç para olacağını açıkladı!
Hükümetin zam planı deşifre oldu: Asgari ücret için zam rakamı karara bağlandı Hükümetin zam planı deşifre oldu: Asgari ücret için zam rakamı karara bağlandı
Gönüllere maya çalan efsane kredi kampanyası başvuru patlaması yapacak! 200 bin TL veriliyor! 059 faiz oranı var Gönüllere maya çalan efsane kredi kampanyası başvuru patlaması yapacak! 200 bin TL veriliyor! 059 faiz oranı var
EYT’li olamayana kademeli emeklilik tablosu güncellendi EYT’li olamayana kademeli emeklilik tablosu güncellendi
Tek bir şartı var! Hiç arabası olmayanlara yüzlerce bin TL indirimle ÖTV şartsız otomobil müjdesi Tek bir şartı var! Hiç arabası olmayanlara yüzlerce bin TL indirimle ÖTV şartsız otomobil müjdesi
ÇOK OKUNANLAR
Yatakta çıplak halde poz! Kocasıyla özel anını paylaştı
  • 07-11-2023 15:21

Yatakta çıplak halde poz! Kocasıyla özel anını paylaştı

Fatih Altaylı o anlara dayanamayıp ağladı!
  • 06-11-2023 11:08

Fatih Altaylı o anlara dayanamayıp ağladı!

  • 06-11-2023 12:36

"Yıldızlar Bana Uzak" dizisinden ilk kareler

Eda Erdem'in tarzı olay oldu! Sosyal medyayı salladı
  • 09-11-2023 12:36

Eda Erdem'in tarzı olay oldu! Sosyal medyayı salladı

Meme ameliyatı olup 20 kilo vermişti! Bergüzar Korel'in fit görünümü dikkat çekti...
  • 07-11-2023 14:51

Meme ameliyatı olup 20 kilo vermişti! Bergüzar Korel'in fit görünümü dikkat çekti...