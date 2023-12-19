Ziraat Bankası'ndan Beyaz Eşya Alacaklara Müjde: +4 Taksit Fırsatı 16 Aralık'ta Sona Eriyor!

Ziraat Bankası, müşterilerini sevindirecek bir kampanya ile yılın sonuna yaklaşıyor. Resmi web sitesi üzerinden duyurulan bu özel kampanya, evine beyaz eşya almak isteyenleri yakından ilgilendiriyor. Detayları 1 Ocak'ta başlayan ve 16 Aralık'ta sona erecek olan kampanya, Bankkart'ın kredi kartı özelliği ile Uğur Derin Dondurucu alımlarında geçerli olacak ve 6 ve 14 taksitli işlemlerde +4 taksit avantajı sunacak.

Ziraat Bankası'nın açıklamasına göre, kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin Bankkart ve Bankkart Başak kart sahibi olmaları gerekiyor. Ayrıca, artı taksit kampanyası sadece Bankkart'ın kredi kartı özelliği ile yapılan 6 taksitli işlemlerde geçerli olacak. Ancak, Bankkart Lira kullanılarak yapılan işlemler, ürün iptal ve iade işlemleri ile Bankkart POS cihazından yapılmayan işlemler kampanyaya dahil edilmeyecek.

Önemli bir ayrıntı da kampanyadan faydalanabilmek için müşterilerin işlem esnasında satış yetkilisine + taksit veya erteleme taleplerini iletmeleri gerekiyor. Kampanyalı işlemlerin detaylı bilgileri ise işlem sırasında alınan slip üzerinde yer alacak, bu nedenle müşterilere özellikle slip üzerindeki bilgilerin dikkatlice incelenmesi hatırlatılıyor.

Ziraat Bankası, müşterilerine sunduğu bu özel fırsatla beyaz eşya alımlarını daha avantajlı hale getirirken, kampanyanın 16 Aralık 23.59'da sona ereceğini hatırlatıyor. Bu tarihe kadar gerçekleştirilecek alışverişlerde ek taksit avantajından yararlanmak isteyen müşterilerin acele etmeleri önemle vurgulanıyor.