Ziraat Bankası’ndan Akaryakıt Kampanyası: 175 TL Bankkart Lira Kazanma Fırsatı

Ziraat Bankası, artan akaryakıt fiyatlarıyla mücadele eden araç sahiplerine destek olmak amacıyla yeni bir kampanya başlattı. 16 Mayıs'tan itibaren geçerli olan bu kampanya, 30 Haziran'a kadar devam edecek ve belirli koşulları sağlayan müşterilere 175 TL değerinde Bankkart Lira hediye edecek. Bu kampanya sayesinde Ziraat Bankası, hem müşteri memnuniyetini artırmayı hem de akaryakıt harcamalarını daha ekonomik hale getirmeyi hedefliyor.

Kampanyaya katılmak oldukça kolay. Ziraat Bankası müşterileri, kampanya süresi boyunca TotalEnergies istasyonlarında Bankkart POS cihazını kullanarak yapacakları belirli miktarda akaryakıt veya otogaz alımlarında bu avantajdan yararlanabilecekler. Detayları ve koşulları dikkatle takip ederek, hem ekonomik bir akaryakıt alışverişi yapabilir hem de ek ödüller kazanabilirsiniz.

Kampanyanın Katılım Koşulları ve Şartları

Ziraat Bankası'nın bu kampanyası, belirli koşulları yerine getiren tüm Bankkart kullanıcıları için geçerlidir. Katılım için öncelikle Bankkart Mobil uygulaması, bankkart.com.tr sitesi veya SMS ile başvurmanız gerekiyor. SMS ile başvuru yapmak için TE2024 yazarak 4757’ye mesaj göndermeniz yeterli. KKTCell operatörleri için ise +905327524757 numarasına mesaj gönderilmesi gerekiyor.

Kampanya, müşteri bazında değerlendirilecek ve her müşteri kampanyadan yalnızca bir kez faydalanabilecek. Bu kampanyadan yararlanmak için, 16 Mayıs - 30 Haziran 2024 tarihleri arasında Bankkart anlaşmalı TotalEnergies istasyonlarında Bankkart POS cihazı üzerinden farklı günlerde ve tek seferde yapılacak 750 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz alışverişi yapılması gerekmektedir. Kampanyaya dahil olan harcamalar sonucunda, müşterilere 175 TL Bankkart Lira hediye edilecek.

Bankkart Lira Kazanma ve Kullanma Şartları

Kampanyadan elde edilen Bankkart Liralar, 7 Temmuz 2024 tarihinde kartınıza yüklenecek ve 7 Ağustos 2024 tarihine kadar kullanılabilecektir. Bu süre zarfında kullanılmayan Bankkart Liralar, 8 Ağustos 2024 tarihinde geri alınacaktır. Bankkart Liralar, sadece TotalEnergies istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alışverişlerinde geçerli olacaktır.

Kampanya kapsamında yapılan harcamaların iade veya iptal edilmesi durumunda, kazanılan Bankkart Liralar geri alınacaktır. Eğer Bankkart Kumbarada yeterli bakiye yoksa, geri alınacak tutar doğrudan hesaba veya kredi kartına borç olarak yansıtılacaktır. Bu nedenle, kampanyadan faydalanırken harcamalarınızı dikkatli bir şekilde planlamanız önemlidir.

Kimler Katılabilir?

Ziraat Bankası'nın bu kampanyasına, Bankkart, Bankkart Genç, Bankkart Başak ve Bankkart Business sahibi müşteriler katılabilir. Hem kredi kartı hem de banka kartı özelliği ile kampanyadan yararlanmak mümkün. Ancak, Bankkart ücretsiz kartlar kampanyaya dahil edilmemiştir. Ayrıca, kampanyaya sadece asıl kart sahipleri katılabilir, ek kartlar ve sanal kartlarla yapılan harcamalar ise asıl kart sahibinin harcamalarına dahil edilecektir.

Kampanyanın Avantajları ve Müşteri Memnuniyeti

Ziraat Bankası'nın sunduğu bu kampanya, müşterilere önemli avantajlar sunarak, akaryakıt harcamalarını daha ekonomik hale getiriyor. Artan akaryakıt fiyatları karşısında tüketicilerin bütçelerini rahatlatan bu kampanya, Ziraat Bankası’nın müşteri memnuniyetini artırma hedefiyle örtüşüyor. Müşteriler, kampanyaya katılarak hem günlük ihtiyaçlarını karşılayabilir hem de ekstra Bankkart Lira kazanarak tasarruf edebilirler.

TotalEnergies İstasyonlarında Geçerli Kampanya

Kampanya, yalnızca Bankkart anlaşmalı TotalEnergies istasyonlarında geçerlidir. Bu nedenle, akaryakıt veya otogaz alımlarınızı yaparken bu istasyonları tercih etmeniz gerekmektedir. Kampanya süresi boyunca, TotalEnergies istasyonlarında Bankkart POS cihazını kullanarak yapacağınız 750 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz alışverişi size 175 TL Bankkart Lira kazandıracaktır. Aynı gün içinde yapılan harcamalardan sadece biri kampanyaya dahil edilecektir.

SMS ile Kolay Başvuru

Kampanyaya katılımı kolaylaştırmak amacıyla SMS ile başvuru seçeneği sunulmuştur. TE2024 yazıp 4757’ye SMS göndermeniz yeterlidir. Eğer KKTCell operatörüne ait bir telefon numaranız varsa, +905327524757 numarasına SMS göndermeniz gerekmektedir. Bu şekilde başvurunuzu yaparak kampanyaya katılabilir ve belirtilen şartları yerine getirdikten sonra 175 TL Bankkart Lira kazanabilirsiniz.

Akaryakıt Harcamalarında Ekonomik Çözüm

Ziraat Bankası’nın bu akaryakıt kampanyası, müşterilerin akaryakıt harcamalarını daha ekonomik hale getiriyor. TotalEnergies istasyonlarında yapacağınız alışverişlerde, 750 TL ve üzeri 4. alışverişinizde kazanacağınız 175 TL Bankkart Lira, bütçenizi rahatlatacak önemli bir avantaj sunuyor. Bu kampanya, özellikle sık sık araç kullanan ve akaryakıt harcamaları yüksek olan müşteriler için ideal bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Kampanya Döneminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kampanya süresi boyunca, harcamalarınızı dikkatli bir şekilde takip etmeniz önemlidir. 750 TL ve üzeri harcamalarınızın farklı günlerde yapılması ve her alışverişin tek seferde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, kampanyaya katılım için başvurunuzu yapmayı unutmayın. Kampanya koşullarını yerine getiren müşteriler, 7 Temmuz 2024 tarihinde kartlarına yüklenecek olan Bankkart Liraları, 7 Ağustos 2024 tarihine kadar kullanabilecekler.

Müşteri Memnuniyetini Artıran Adımlar

Ziraat Bankası, sunduğu bu kampanya ile müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor. Akaryakıt fiyatlarının yüksek olduğu bu dönemde, müşterilere ekonomik bir çözüm sunmak, bankanın müşteri odaklı yaklaşımının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Kampanya, hem mevcut müşterilere fayda sağlarken hem de yeni müşterilerin Ziraat Bankası’nı tercih etmeleri için önemli bir neden olabilir.