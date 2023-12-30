Ziraat Bankası ve 3 Dev Bankadan Yeni Duyuru: 90 Gün Ödeme Yok! Artık Borçlarınızı Kapatın!

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Denizbank ve Şekerbank gibi dev isimler, ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarını kapatmak isteyenlere kucak açıyor. İşte, bu dev bankaların sunduğu özel kampanyaların detayları:

Ziraat Bankası: Hızlı ve Kolay Başvuru, 3 Ay Erteleme İmkanı

Ziraat Bankası, finansal yükünüzü hafifletmek için başlattığı kampanya ile ön plana çıkıyor. Hızlı ve Kolay Başvuru süreci, gelir belgesi ve kimlik ile yapılabiliyor. Tüm banka borçlarınızı kapatmak istiyorsanız, Ziraat Bankası'nın sunduğu 3 Ay Erteleme İmkanı ile ödeme planınızı daha esnek hale getirebilirsiniz. 36 ay vadeli bu kredi, finansal rahatlamanın kapılarını aralıyor.

Vakıfbank: Hızlı Sonuç, 36 Ay Vadeli ve 3 Ay Erteleme

Vakıfbank, kredi borçlarını tek bir çatı altında toplamak isteyenlere ideal bir seçenek sunuyor. Hızlı sonuç veren başvurular, 36 Ay Vadeli ve ilk taksitte 3 Ay Erteleme avantajıyla dikkat çekiyor. Vakıfbank, ödemelerinizi daha rahat bir şekilde planlamanız için size destek oluyor.

Denizbank: Devlet Destekli Borç Kapatma Kredisi

Denizbank, devlet destekli borç kapatma kredisi ile öne çıkıyor. 100.000 TL'ye kadar ve 36 ay vadeli bu kredi, kredi kartı borçları ve ihtiyaç kredilerini tek bir ödemeyle kapatma şansı sunuyor. Denizbank şubelerine giderek kolay başvuru yapabilir ve finansal özgürlüğe bir adım daha yaklaşabilirsiniz.

Şekerbank: Özel Avantajlar ve Hızlı Kredi Kullanımı

Şekerbank, sunduğu özel avantajlarla dikkat çekiyor. 100.000 TL'ye kadar uygun faizlerle borç kapatma kredisi, özellikle emeklilere sağlanan avantajlarla destekleniyor. Borçlarınızı kapatıp maaş taşıma işlemi yapmanız durumunda, Şekerbank size hızlı kredi kullanımı imkanı sunuyor. Şekerbank şubelerinden detaylı bilgi alabilir ve bu özel kampanyadan faydalanabilirsiniz.