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Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan 2. el konut kredisi müjdesi geldi! Vatandaşlar akın etti!

Son dakika: Kamu bankaları 2. el konut kredisi kampanyası başlıyor. Kampanya, ev sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat olarak değerlendirildi.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan 2. el konut kredisi müjdesi geldi! Vatandaşlar akın etti!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 05-06-2023 08:38

 

Vatandaşlar akın etti! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan 2. el konut kredisi müjdesi geldi- Son aylarda, konut kredisi bekleyen birçok insan için nihayet iyi haberler var. Ocak ayında başlatılan Yeni Evim Konut Finansmanı kampanyası, sadece sıfır evler için geçerliydi. Ancak, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalarla birlikte, 2. el konut alacaklara yönelik bir kredi kampanyasının da olacağı müjdesi verildi. Bu kampanyanın kalıcı olacağı belirtildi. Ancak, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler ve ardından gelen seçim süreci, 2. el konut kredisi kampanyasının ertelenmesine neden oldu. İkinci el konut almak için bu kampanyanın başlamasını bekleyen vatandaşlar için son dakika açıklaması geldi.

Yeni Evim Konut Finansmanı Kampanyası: Sadece Sıfır Evler İçin

Ocak ayında başlatılan Yeni Evim Konut Finansmanı kampanyası, sıfır ev almak isteyenlere avantajlı kredi imkanları sunuyordu. Kampanya, ev sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat olarak değerlendirildi. Ancak, bu kampanya sürecinde birçok vatandaş, 2. el konut almak isteyenlerin neden dikkate alınmadığını sorguladı. Konuyla ilgili yapılan eleştiriler sonucunda, hükümet yetkilileri açıklama yaparak, 2. el konutlar için de bir kredi kampanyasının olacağını belirttiler.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan 2. el konut kredisi müjdesi geldi! Vatandaşlar akın etti!

Kampanyanın Genişlemesi: 2. El Konutlar İçin Kredi Fırsatı

Sadece sıfır evlerin değil, ikinci el konutların da kapsama alınması gerektiğine dair talepler arttıkça, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Bu talepler doğrultusunda, 2. el konut kredisi kampanyası için çalışmalar başlatıldı. Ancak, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler bu süreci bir süre erteledi. Depremlerin etkilerinin hafiflemesi ve seçim sürecinin sona ermesiyle birlikte, 2. el konut kredisi kampanyası tekrar gündeme geldi.

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