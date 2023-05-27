Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank konut alacaklara mest eden düşük faizli kredi: İşte konut kredisi hesaplaması

İşte konut kredisi hesaplaması... Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank konut alacaklara mest eden düşük faizli kredi- Konut almak isteyen vatandaşlar için önemli bir fırsat olan bu kampanyalar, ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmek isteyenlere cazip seçenekler sunmaktadır. İşte konut kredisi kampanyalarının detayları ve geri ödeme hesaplamaları... Son açıklamalarla birlikte kamu bankaları, konut alacak vatandaşlara düşük faizli konut kredisi imkanı sağlamaktadır. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından ortaklaşa düzenlenen bu kampanya, ev sahibi olmak isteyenlere cazip fırsatlar sunmaktadır. Kamu bankaları, düşük faiz oranlarıyla vatandaşların ev sahibi olmalarını kolaylaştırmayı hedeflemektedir.

Kamu Bankalarının Düşük Faizli Konut Kredisi Kampanyası

Kamu bankaları, son açıklamalarında konut alacak vatandaşlara düşük faizli konut kredisi imkanı sunduklarını duyurdu. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın ortaklaşa düzenlediği bu kampanya, ev almak isteyenlere büyük bir avantaj sağlamaktadır. Konut kredisi faiz oranlarına göre çekilecek kredi miktarı ve geri ödeme tutarları belirlenmektedir.

Sıfır Konut Kredisi Kampanyası

Sıfır ev almak isteyenler için kamu bankaları tarafından düşük faizli konut kredisi kampanyası başlatıldı. Bu kampanya kapsamında, sıfır konut alacak vatandaşlara özel fırsatlar sunulmaktadır. Kamu bankalarının açıklamasına göre, sıfır ev alacaklara verilen konut kredisinin faiz oranı diğer kredilere göre daha düşüktür. Bu sayede ev sahibi olmak isteyenler, daha uygun şartlarla kredi kullanma imkanına sahip olacaklardır.

Yeni Evim Konut Kredisi Kampanyası

Kamu bankalarının düşük faizli konut kredisi kampanyaları arasında "Yeni Evim" konut kredisi kampanyası da bulunmaktadır. Bu kampanya kapsamında, kamu bankalarıyla anlaşmalı inşaat şirketlerinden alacağınız konutlarda düşük faizli kredi imkanı sunulmaktadır.

Evler İçin Faiz Oranı: 1.20

Kamu bankalarının düşük faizli konut kredisi kampanyası, anlaşmalı konut şirketleri dışındaki evler için de geçerlidir. Bu kampanya kapsamında, vatandaşlar düşük faiz oranıyla konut kredisi kullanma imkanına sahiptir. 1.20 faiz oranıyla konut kredisi çekecek olan vatandaşlar, 1 milyon lira tutarındaki kredi geri ödemelerini aşağıdaki şekilde yapacaklardır:

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından sunulan 1.20 faizli kredi için 120 ay vade seçeneği sunulmaktadır. Bu durumda, vatandaşlar her ay 15 bin 768 TL taksit ödemesi yapacaklardır. Toplamda ise, 1 milyon liralık kredi için bankaya 1 milyon 901 bin TL ödeme gerçekleştirilecektir. Bu düşük faiz oranıyla vatandaşlar, diğer evler için de uygun koşullarda konut kredisi kullanarak ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirebileceklerdir.