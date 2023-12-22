Ziraat Bankası TCKN Son Rakamları 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0 Olanlar İçin 100.000 TL Hazırladı! 

Acil Duyuru Bankadan Geldi. Ziraat Bankası Düşük Faizlerle İhtiyaç Kredisi Vereceğini Açıkladı! 

Ziraat Bankası TCKN Son Rakamları 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0 Olanlar İçin 100.000 TL Hazırladı! 
YAŞAM
Yayın Tarihi : 22-12-2023 08:02

Ziraat Bankası 100.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası duyurusu paylaşıldı. nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için gerçekleştirilen Ziraat Bankası bireysel tüketici kredisi kampanyasında 100.000 TL'ye kadar kredi ödemeleri kişilerin kredi puanına göre verilmektedir. Ziraat Bankası 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak isteyen kişilere banka müşterileri olmaları durumunda daha avantajlı bir şekilde kredi ödemesi verirken uygun faiz oranları ile birlikte Kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşların aynı gün içinde ödemeleri hesaplara yatıracağını duyurdu.

Ziraat Bankası 100.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası dahilinde bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşları için 24 ay vadeli ödeme vereceğini açıkladı. 100.000 TL kredi kullanacak olan vatandaşların özellikle sigortalı olarak çalışıyor olmaları durumunda son işyerlerinde sigortalı olarak çalışıyor olmaları 6 ay olması gerekiyor. Ziraat Bankası üzerinden 100.000 TL bireysel tüketici kredisi kullanacak olan vatandaşların SGK üzerinden emekli maaşı alıyor olması durumunda ise maaş müşterisi olması durumunda Kredi kullanabilecek ve maaş müşterisi değilse maaş taşıma işlemlerini gerçekleştirerek ilk maaşını aldıktan sonra 100.000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi alabilecektir.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız en yakın banka şubesine giderek bireysel müşteri temsilcisi üzerinden kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte kredi başvurunuzu gerçekleştirebilir ve başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra şube onayında onay alırsanız kredinizi hemen aynı gün içinde kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası banka hesabı olup kredi puanı yüksek olan vatandaşları size Ziraat mobil uygulaması üzerinden kredi başvurularını gerçekleştirebiliyor.

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