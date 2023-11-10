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Ziraat Bankası TC kimlik son rakamları 2-4-6-8-0 olanlara 160.000 TL'ye kadar para ayarladı!

Ziraat Bankası'nın müşterilerine sunduğu yeni nakit kredi kampanyası, ihtiyaç sahiplerine 160 bin TL'ye kadar kredi kullanma imkanı tanıyor. Bu kampanya, uygun faiz oranlarıyla ve esnek ödeme seçenekleriyle dikkat çekiyor.

Ziraat Bankası TC kimlik son rakamları 2-4-6-8-0 olanlara 160.000 TL'ye kadar para ayarladı!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 10-11-2023 08:27

Nakit kredi kullanmak isteyen bireyler, Ziraat Bankası şubelerine giderek ya da bankanın internet hizmetlerini kullanarak kolayca kredi başvurusunda bulunabilirler. 3 ay ertelemeli ve 36 aya varan vade imkanlarıyla sunulan kredilerde, 50 bin TL'ye kadar olan miktarlar için daha uzun vade seçenekleri mevcut. Ancak, 160.000 TL'lik bir kredi kullanımında, maksimum 12 ay vade uygulanmakta.

Kredi Başvurusu İçin Adım Adım Süreç

Ziraat Bankası'nın ihtiyaç kredisi için başvuru süreci son derece kolay ve erişilebilir. Başvurular;

  • Banka şubeleri aracılığıyla,
  • Ziraat Bankası'nın internet sitesinden,
  • İnternet bankacılığı hizmetleri üzerinden,
  • Müşteri hizmetleri numarası aranarak,
  • Ziraat Mobil uygulaması kullanılarak,

gerçekleştirilebilmektedir.

160.000 TL Kredi Kullanma Şartları

160.000 TL kredi kullanmak isteyen müşterilerin, Ziraat Bankası'nın belirlediği kredi şartlarını karşılamaları gerekiyor. TC kimlik numarası ile başvuru yapılabilen bu kredide, müşterilerin ne kadar kredi kullanabileceklerini öğrenmeleri mümkün. 160 bin TL ve üzeri kredi başvurularında gelir belgesi talep edilmekte ve bu miktar için farklı şartlar aranabilmektedir. Ayrıca, 160 bin TL kredi onayı alan vatandaşlar, mevcut banka borçlarını kapatmak için de bu krediyi kullanma şansına sahip olacaklar. Böylece, diğer bankalardaki borçlarınızı kapatma imkanı da sağlanmış oluyor.

Bu kampanya, özellikle birden fazla banka ile çalışan ve mevcut borçlarını daha düşük faiz oranlarıyla yapılandırmak isteyen müşteriler için büyük bir fırsat sunuyor. Ziraat Bankası'nın ihtiyaç kredisine başvurmak ve mevcut borçlarınızı yapılandırmak için bankanın resmi web sitesini ziyaret edebilir, en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek detaylı bilgi alabilirsiniz.

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