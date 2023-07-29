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Ziraat Bankası, TC kimlik son rakamları 1-2-3-4-5-6-7-8 olanlara ödeme yapacak! 31 Temmuz'da hesaba yatıyor!

Ziraat Bankası, müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını karşılamak ve finansal konforlarını artırmak amacıyla yeni bir kredi kampanyası başlattı.

Ziraat Bankası, TC kimlik son rakamları 1-2-3-4-5-6-7-8 olanlara ödeme yapacak! 31 Temmuz'da hesaba yatıyor!
Yayın Tarihi : 2023-07-29 09:46

31 Temmuz'da hesaba yatıyor! Ziraat Bankası, TC kimlik son rakamları 1-2-3-4-5-6-7-8 olanlara ödeme yapacak- Ziraat Bankası, müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını karşılamak ve finansal konforlarını artırmak amacıyla yeni bir kredi kampanyası başlattı. Bu özel kampanya kapsamında, TC Kimlik numarasının son rakamları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veya 8 olan müşterilere özel ödemeler yapılacak ve bu ödemeler 42.000 TL tutarındaki kredi miktarı, müşterinin IBAN numarasına hızlı bir şekilde yatırılacaktır.

Kredi ihtiyacı olan müşteriler için büyük bir fırsat sunan bu kampanya, finansal destek arayışında olan vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacaktır. Ziraat Bankası, müşterilerine sunduğu bu avantajlı kampanya ile nakit ihtiyaçlarını hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılama imkanı sunuyor.

Kampanyaya başvurmak oldukça kolay ve hızlıdır. Müşteriler, bankanın resmi internet sitesi üzerinden veya en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek başvurularını yapabilirler. Başvuru süreci sonrasında, müşteri başvuruları hızlı bir şekilde değerlendirilecek ve uygun bulunan müşterilere 42.000 TL kredi miktarı IBAN numarasına yatırılacaktır.

Bu özel kredi kampanyasından faydalanabilmek için, müşterilerin TC Kimlik numaralarının son rakamlarının 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veya 8 olması gerekmektedir. Ayrıca, kampanyadan yararlanmak için Ziraat Bankası hesabı ve kredi kartı sahibi olmak da önemli bir kriterdir.

Ziraat Bankası'nın bu kredi kampanyası, müşterilerine finansal anlamda önemli bir destek sağlamaktadır. Nakit ihtiyacı olan müşteriler için sunulan bu fırsat, hızlı ve güvenilir bir şekilde nakit desteği sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Kampanyaya katılmak isteyen müşteriler, başvurularını hemen yaparak bu avantajlı fırsattan yararlanabilirler. Nakit ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamak ve finansal konforlarını artırmak isteyenler için Ziraat Bankası'nın bu özel kredi kampanyası kaçırılmayacak bir fırsattır.

 

 

 

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