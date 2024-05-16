Ziraat Bankası TC Kimlik Son Rakamına Göre 50.000 TL Ödeme Başladı! TC Kimlik İle Bankadan Hemen Alabileceksiniz!

Ziraat Bankası sabah yapmış olduğu açıklama ile birlikte vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte yeni 50.000 tl'ye gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kampanyasını duyurdu. Ziraat Bankası üzerinden belirtilen kredi şartlarına uygun olan tüm bireysel müşterilerin ihtiyaç kredisi kullanabilmeleri için yapılacak olan bu kampanyada 36 ay vadeli olarak sizlere destek sunulacak. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişilerin banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda işlemleri gerçekleştirilir ve 36 ay vadeye kadar bu kredileri kullanabilir.

Ziraat Bankası bireysel tüketici kredisi kampanyasına başvuru nasıl yapılır?

Ziraat Bankası bireysel tüketici kredisi kampanyası Mayıs ayı sonuna kadar düşük faiz oranları ile birlikte verilecek olup, ihtiyaç sahibi olan tüm bireysel müşterilere anında onay verilerek kullandırılan bir kredi türüdür. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisine katılmak istiyorsanız, Başvurunuzu gerçekleştirecek olan kişilerin kredi puanı 1.100 ve üzerinde olması gerekiyor. 50.000 tl'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler 36 ay vadeli olarak gelir belgesiz olarak kredi alabilecekler.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına emekli olan vatandaşların katılabilmeleri için emekli maaşı hesaplarının bu bankalar üzerinde olmaları gerekiyor. Ziraat Bankası 50.000 TL kredi için asgari ücret ile çalışan vatandaşlar ise son işyerlerinde 6 aydır sigortalı olması gerekiyor. Belirli şartlara uygun olan kişiler başvurularını gerçekleştirmeleri halinde Ziraat Bankası tarafında ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirip istedikleri zaman kredi onayı alabiliyor. Ziraat Bankası şubelerine giderek kimliğinizle birlikte başvurunuzu bireysel müşteri temsilcisi üzerinden halledebilirsiniz.