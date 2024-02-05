Ziraat Bankası Şubat Müjdesi! Gelir Belgesiz İhtiyaç Kredisi Alacaklara Güzel Haber

Ziraat Bankası, müşterilerine Şubat ayında müjdeyi veriyor! Artık gelir belgesi sunmadan ihtiyaç kredisi almak isteyenlere özel, 100.000 TL'ye kadar avantajlı bir finansman imkanı sunuyor. Gelir belgesiz kredi talepleriniz için Ziraat Bankası'nın sunduğu şartları ve başvuru sürecini yakından inceleyelim.

Ziraat Bankası 100.000 TL Gelir Belgesiz Kredi Şartları

Ziraat Bankası, gelir belgesiz kredi başvurularında müşterilerine cazip şartlar sunuyor. Bu özel fırsattan yararlanmak için belirlenen bazı temel şartları sağlamanız gerekmektedir. Bankanın sunduğu avantajlı şartları öğrenmek için aşağıdaki bilgilere göz atabilirsiniz:

Kredi başvurusu yapacak bireylerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak şarttır.

Banka, gelir belgesiz kredi için belirli bir kredi notu şartı arayabilir.

Başvurularınızı değerlendirebilmek adına düzenli bir gelire sahip olmanız önemlidir.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası müşterileri, gelir belgesiz ihtiyaç kredisi başvurularını kolayca gerçekleştirebilirler. Başvurularınızı Ziraat Mobil uygulaması üzerinden 7 gün 24 saat boyunca yapabilir, hızlıca sonuç alabilirsiniz. Mobil başvuru süreci oldukça pratik ve kullanıcı dostudur.

Ziraat Mobil Uygulaması ile Kredi Başvurusu

Ziraat Mobil uygulamasını cep telefonunuza indirin. Uygulamaya giriş yapın ya da yeni bir hesap oluşturun. Ana menüden "Kredi Başvurusu" seçeneğine tıklayın. Gerekli bilgileri eksiksiz doldurun ve başvurunuzu tamamlayın.