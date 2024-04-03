Ziraat Bankası Müşterilerine Büyük Fırsat: 750 TL Hediye!

Ziraat Bankası Müşterilerine Büyük Fırsat: 750 TL Hediye!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-04-2024 10:05

Ziraat Bankası, müşterilerine büyük bir fırsat sunuyor! Bankkart sahipleri, katılım sağlayarak kartlarına para kazandıracak kampanyalardan yararlanabilecekler. Bankanın duyurduğu bu kampanya, market, bakkal, manav ve kasap gibi birçok sektörde geçerli olacak. Detaylarıyla incelediğimizde, kampanyaya katılan müşterilere tam 750 TL hediye edilecek. Bu harika fırsatı kaçırmamak için acele edin!

Ziraat Bankası'nın açıklamasına göre, kampanya 6 Mart ile 14 Nisan 2024 tarihleri arasında geçerli olacak. Katılım için oldukça kolay bir yöntem bulunuyor. Bankkart sahipleri, Bankkart Mobil uygulaması, bankkart.com.tr websitesi veya "RAMAZAN" yazıp 4757'ye SMS göndererek kampanyaya katılabilirler. Ancak unutulmaması gereken bir nokta var: Kampanyadan yararlanabilmek için alışveriş yapmadan önce mutlaka katılım sağlanması gerekiyor.

750 TL hediye, katılımcılara nasıl sağlanacak derseniz, işte detaylar: Kampanyaya katılan müşteriler, belirlenen sektörlerde tek seferde yapacakları 750 TL ve üzeri alışverişlerinde 75 TL değerinde Bankkart Lira kazanabilecekler. Bu kazanılan Bankkart Liralar, kampanya şartlarını yerine getiren müşterilerin kartlarına anında yansıtılacak. Ancak, bir müşterinin kampanya döneminde kazanabileceği maksimum Bankkart Lira tutarı 750 TL ile sınırlı.

Kampanya detaylarında dikkat edilmesi gereken noktalar da bulunuyor. Örneğin, Bankkart Başak, Bankkart Business ve Bankkart Ücretsiz ürünleri ile yapılacak işlemler kampanyaya dahil değil. Ayrıca, kampanyaya katılım sadece asıl kart sahibi müşteriler tarafından gerçekleştirilebilir. Nakit çekim, ön provizyon, iade, iptal ve Bankkart Lira kullanım işlemleri de kampanya kapsamında değil.

E-ticaret işlemlerinin kampanyaya dahil olmadığını da unutmamak gerekiyor. Ayrıca, aynı gün aynı işyerinden yapılan işlemlerden sadece ilkinin kampanyaya dahil edileceği belirtiliyor. Kampanya döneminde yapılan işlemlerin iade edilmesi durumunda kazanılan Bankkart Liralar geri alınacak ve müşterinin Bankkart Kumbarası'nda yeterli bakiye bulunmaması durumunda kalan tutar hesap özetine borç olarak yansıtılacak.

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