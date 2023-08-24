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Ziraat Bankası muslukları fora etti! Paraya sıkışına aynı gün 50 Bin TL şipşak para hesapta

Ülkemizde birçok ürünün fiyatlarının artmasıyla birlikte nakit ihtiyacı duyan vatandaşlar, hangi bankaların ne tür kredi desteği sağladığını merak ediyor.

Ziraat Bankası muslukları fora etti! Paraya sıkışına aynı gün 50 Bin TL şipşak para hesapta
YAŞAM
Yayın Tarihi : 24-08-2023 20:58

Paraya sıkışına aynı gün 50 Bin TL şipşak para hesapta... Ziraat Bankası muslukları fora etti-  Ülkemizde birçok ürünün fiyatlarının artmasıyla birlikte nakit ihtiyacı duyan vatandaşlar, hangi bankaların ne tür kredi desteği sağladığını merak ediyor. Bu bağlamda, Ziraat Bankası da tüketici kredisi detaylarını paylaşarak gerekli şartları sağlayan kişilere kredi verme açıklamasında bulundu.

Ziraat Bankası'ndan Yeni Kredi Fırsatı

Ziraat Bankası, nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için tüketici kredisi fırsatını duyurdu. Tüketici kredisi altında Ziraat Bankası, 50.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunuyor. Bu kredi paketinin detayları da açıklandı ve vatandaşlar için önemli bir finansal destek seçeneği olduğu belirtildi.

Detaylar ve Faiz Oranı

Ziraat Bankası tarafından sunulan 50.000 TL'lik tüketici kredisi, 24 ay vade seçeneğiyle ve %2,84 faiz oranıyla sağlanıyor. Bu kredi seçeneğiyle ilgilenen vatandaşlar, her ay 3.176 TL ödeme yapacaklar. Toplamda 24 ay süresince taksit ödemeleri devam edecek. Yıllık maliyet oranı ise 55.009 TL olarak hesaplandı.

Kimler Yararlanabilir?

Ziraat Bankası'nın sunduğu tüketici kredisinden kimlerin yararlanabileceği merak konusu oldu. Bu konuda net bir bilgiye göre, tüketici kredisi talebinde bulunan kişilerin kredi notlarının uygun olması durumunda, bankadan bu krediye başvurarak faydalanabilecekleri ifade edildi.

Bu yeni tüketici kredisi fırsatıyla Ziraat Bankası, nakit ihtiyacı olan vatandaşlara önemli bir finansal destek sunarken, uygun faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri ile de dikkat çekiyor. Yükselen yaşam maliyeti karşısında vatandaşlar için böylesi kredi imkanları, ekonomik açıdan büyük bir rahatlama sağlayabilir.

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