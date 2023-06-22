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Ziraat Bankası Kurban Bayramı öncesi emekliye ödeme verecek! Maaş müşterisi olursanız, 92.000 TL ödemeyi hesabınıza yatırın!

Ziraat Bankası, vatandaşlara yönelik yapmış olduğu özel kredi kampanyasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ziraat Bankası Kurban Bayramı öncesi emekliye ödeme verecek! Maaş müşterisi olursanız, 92.000 TL ödemeyi hesabınıza yatırın!
Yayın Tarihi : 2023-06-22 09:57

Maaş müşterisi olursanız, 92.000 TL ödemeyi hesabınıza yatırın! Ziraat Bankası Kurban Bayramı öncesi emekliye ödeme verecek-  Ziraat Bankası, vatandaşlara yönelik yapmış olduğu özel kredi kampanyasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Haziran ayı sonuna kadar devam edecek olan bu kampanya kapsamında vatandaşlara 92.000 TL'ye kadar ödeme imkanı sunulacak.

Emekli maaş hesabını Ziraat Bankası'nda bulunan vatandaşlar, başvurularını gerçekleştirerek bu kredi kampanyasından faydalanabilecekler. Onaylanan kredi tutarı uygun faiz oranlarıyla birlikte banka hesabına hızlı bir şekilde yatırılacak.

Devlet bankası olmasının getirdiği güvenden dolayı vatandaşların en çok tercih ettiği bankalar arasında yer alan Ziraat Bankası, bu kredi haberiyle birlikte başvuruların hızlı bir şekilde sonuçlandırıldığı ve kredi onayı alındığını duyurdu. Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, banka şartlarına uygun olduklarını düşünüyorlarsa Ziraat Bankası müşterisi olmaları durumunda internet bankacılığı aracılığıyla şubelere gitmeden kredi alabilecekler. Bu kampanya aynı zamanda diğer bankalardaki kredi ve kredi kartı borçlarını kapatmak isteyenlere de destek kredisi ödemeleriyle birlikte bir fırsat sunuyor.

Ziraat Bankası Kurban Bayramı öncesi emekliye ödeme verecek! Maaş müşterisi olursanız, 92.000 TL ödemeyi hesabınıza yatırın!

Diğer banka borçlarını kapatmak için ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunan vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödeme yapılıyor.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak emeklilerin, banka şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte işlemlerini kolayca gerçekleştirebileceklerini duyurdu. Ayrıca emekli maaş hesabınız üzerinden internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak veya banka şubelerine giderek 24 ay vadeli 92.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz.

En yakın Ziraat Bankası şubesine sadece kimliğinizle birlikte başvurarak bu kampanyadan faydalanmak isteyen kişiler, acil ihtiyaç kredisi kampanyası adı altında verilecek bu kredilere 4 dakika içinde başvurularını tamamlayabilir ve aynı gün içinde hesaplarına ödemelerini alabilirler.

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi almak isteyenler, başvurularını gerçekleştirmek için mobil uygulamayı da kullanabilirler.

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