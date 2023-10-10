Ziraat Bankası hesabınız varsa ne mutlu size! 25.000 TL nakit için ödemeler hesaplarda!

25.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli ödeme imkanı sunan bu kampanya ile acil nakit ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. İhtiyaç kredisi başvuruları Ekim ayı sonuna kadar kabul edilmektedir.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası'nın ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanmak isteyenler için başvuru oldukça kolaydır. Başvurularınızı şu şekillerde gerçekleştirebilirsiniz:

İnternet Bankacılığı ile Başvuru

Eğer Ziraat Bankası'nda bir hesabınız varsa, kredi başvurunuzu internet bankacılığı üzerinden kolayca yapabilirsiniz. İnternet bankacılığı şifrenizi oluşturduktan sonra, istediğiniz zaman kredi başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Şubeye Gitmeden Başvuru

Şubelere gitmeden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Bunun için Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesini ziyaret ederek başvuru formunu doldurmanız yeterlidir. Başvurunuzun ardından Genel Müdürlük tarafından hızlı bir şekilde değerlendirilecektir.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için aşağıdaki şartları sağlamanız gerekmektedir:

Banka kredi puanınızın 1200 ve üzeri olması.

Sigortalı bir işte en az 6 ay çalışıyor olmanız veya emekli maaşını Ziraat Bankası'ndan alıyor olmanız.

Bu şartları sağlayan vatandaşlar, başvurularını hemen gerçekleştirebilirler.

Kredi Onay Süreci

Ziraat Bankası, başvurularınızı hızlı bir şekilde değerlendirir ve onay verir. Onay sonrasında, ihtiyaç kredinizi alabilirsiniz. Kredi vadesi 36 aya kadar uzanabilir ve ayrıca kredinizi kullanırken 3 ay erteleme imkanından faydalanabilirsiniz.

Ziraat Bankası'nın ihtiyaç kredisi kampanyası, acil nakit ihtiyaçlarınızı karşılamak için ideal bir fırsat sunuyor. Başvuru şartlarını sağlıyorsanız, hemen başvurunuzu yaparak krediye sahip olabilirsiniz.

25.000 TL tutarındaki krediyi 36 ay vadeyle kullanmak isterseniz, hesaplamalar aşağıdaki gibi olacaktır:

Taksit Tutarı: 1.534,61 TL

Faiz Oranı: %3,94

Yıllık Maliyet Oranı: %83,0513

Bu hesaplamalar, bilgi amaçlıdır ve Ziraat Bankası'nın kredi faiz oranlarına dayanmaktadır. Kredi faiz oranları bankanın politikalarına göre değişebilir, bu nedenle en güncel bilgilere banka şubesinden veya resmi internet sitesinden ulaşmanız önemlidir.

İhtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapabilirim?

İnternet bankacılığı veya Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

Kredi onay süreci ne kadar sürer?

Ziraat Bankası başvuruları hızlı bir şekilde değerlendirir ve onaylar.

Kredi başvurusu için gerekli şartlar nelerdir?

Banka kredi puanı 1200 ve üzeri olmalı, sigortalı bir işte çalışıyor veya emekli maaşı Ziraat Bankası'ndan alınıyor olmalıdır.