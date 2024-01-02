Ziraat bankası hesabınız olması durumunda, Bankadan en az 5, en fazla 50 bin TL alacaksınız

Ziraat Bankası başlatmış olduğu yeni kampanya ile birlikte en az 5 en fazla 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi vereceğinin duyurdu. Ziraat Bankası üzerinden başlatılan bu yeni bireysel tüketici kredisi kampanyasında başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen kişiler Ocak ayı sonuna kadar 2024 yılı için kredi ihtiyaçlarını gerçekleştirebilecekler ve 18 yaş üzerinde olan tüm vatandaşlar bu nakit kampanyasından faydalanabileceklerdir.

ZİRAAT BANKASI 50 BİN TL

Ziraat Bankası 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların banka kredisi koluna göre ödemeler gerçekleştirirken gelir durumunuza bakacaktır. Ziraat Bankası emekli maaşı alan vatandaşların kendi Bankası bünyesi üzerinden emekli maaşı almalarını istemektedir. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler banka müşterisi olması halinde Ziraat mobil uygulaması üzerinden 50.000 TL'ye kadar kredi istedikleri zaman kullanabiliyor.

Ziraat Bankası 18 yaş üzerinde olan tüm vatandaşlar için gerçekleştirmiş olduğu bu yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşların hemen aynı gün içinde Kredi ödemelerine gerçekleştirerek bireysel tüketici kredisi kampanyalarına katılmalarına olanak sağlamaktadır. Ziraat Bankası üzerinden 50.000 TL ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve başvurunuzu bu banka üzerinden hızlı bir şekilde gerçekleştirmek istiyorsanız Kredi işlemlerinizi aynı gün içinde yapabileceğiniz bu kampanyaları sizler de hemen katılabilirsiniz.