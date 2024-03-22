Ziraat bankası hesabı olanlar 1000-10000 TL ödeme alıyor! Banka hesabı olanlar için son dakika açıklama!

Ziraat bankası hesabı olanlar 1000-10000 TL ödeme alıyor! Banka hesabı olanlar için son dakika açıklama!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-03-2024 08:54

Tüketicilerin finansal tercihleri, bankaların sunduğu yenilikçi çözümlerle şekilleniyor. Ziraat Bankası da bu trendi takip ederek alışveriş tutkunlarına yönelik çarpıcı bir kampanya başlattı. Son 10 gün içerisinde başlayan ve büyük ilgi gören kampanya, tüketicilere harcamalarını avantaja çevirme fırsatı sunuyor. Banka, bu kampanya ile taksitlendirme işlemlerinde faizsiz avantaj sağlayarak dikkat çekiyor.

Ziraat Bankası'nın duyurduğu kampanya, Bankkart sahiplerine yönelik özel bir fırsat sunuyor. Kampanya kapsamında, 1.000 TL ile 10.000 TL arasındaki alışverişler, azami 4 aya kadar faizsiz olarak taksitlendirilebiliyor. Bu da tüketicilere, büyük alışverişlerini daha rahat bir şekilde yapabilme imkanı tanıyor.

Bankkart'ın kredi kartı özelliği sayesinde yapılan yurt içi işlemler, sonradan taksitlendirilmeye uygun hale geliyor. Yasal olarak taksitlendirmeye izin verilen sektörlerde faaliyet gösteren iş yerlerinden yapılan alışverişler, sonradan taksitlendirme için uygun hale geliyor. Bu da tüketicilere geniş bir alışveriş yelpazesi sunuyor.

Kampanyanın kullanımı, bir takvim ayında toplam 5 adet ve 30.000 TL'lik taksitlendirme ile sınırlı olmakla birlikte, sonradan taksitlendirme işlemi oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Bankkart Mobil, Ziraat Mobil, İnternet Şubesi veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla yapılan başvurularla taksitlendirme işlemi tamamlanabiliyor.

Ziraat Bankası'nın başlattığı kampanya, alışveriş tutkunlarına cazip bir fırsat sunuyor. Faizsiz taksitlendirme imkanıyla tüketicilerin büyük alışverişlerini daha rahat bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanıyan bu kampanya, finansal yönetimi kolaylaştırıyor ve tüketiciye ekonomik bir rahatlama sağlıyor. Ziraat Bankası'nın yenilikçi ve tüketici dostu yaklaşımı, bankanın sektördeki öncü konumunu bir kez daha ortaya koyuyor. Tüketiciler, bu kampanya ile alışverişlerini daha planlı ve avantajlı bir şekilde gerçekleştirebilirken, Ziraat Bankası da müşteri memnuniyetini artırmaya devam ediyor.

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