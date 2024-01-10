Ziraat bankası Halkbank ve Vakıfbank Banka Kartı Olanlara 3 Bankadan Duyuru Geldi: 5 Gün İçinde İşlem Yapmanız İstendi! 

Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank bilindiği gibi ülkemizde kamu Bankası olarak hizmet veren bankalardan olup aynı zamanda en çok müşteri portföyüne sahip olan bankaların başında gelmektedir. Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank yapmış olduğu bu yeni Kredi kampanyasında nakit ihtiyacı olan vatandaşlara ortak bir karar ile birlikte 5 gün içerisinde nakit işlemlerini gerçekleştirmeleri durumunda bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak 30.000 TL'ye kadar gelir belgesiz ve düşük faizi kredi ödemesi yapacak. 3 kamu Bankası tarafından da başlatılan bu yenilikçi Kredi kampanyasında Banka hesabı olan vatandaşlara öncelik tanınarak internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de kolay bir şekilde ihtiyaç kredisi işlemlerini gerçekleştirebileceğini söylemek isteriz.

ZİRAAT BANKASI ÜZERİNDEN GELİR BELGESİZ İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası gelir belgesiz bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar için yapılacak olan bu yeni ödemelerde nakit ihtiyacınızın olması ile birlikte bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir kampanya vermektedir. 5 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan tüm 18 yaş üzerinde olan vatandaşların banka kredi şartlarına uygun olması durumunda Ziraat mobil uygulaması üzerinden kredi başvurularını 7 gün 24 saat yapabilecekleri bir kampanya hazırlandı. 30 bin TL'ye kadar alabileceğiniz bu yeni Kredi kampanyasında başvuru şartları dahilinde İhtiyaç Kredisi olarak sizlere verilecek olan tüm krediler, diğer bankalar ile karşılaştırma yaptığımız zaman daha düşük faiz oranları ile birlikte verilmektedir.

HALKBANK VE VAKIFBANK 18 YAŞ ÜZERİNE ₺30.000 ÖDEME VERECEK

Ziraat Bankası haricinde Kredi kampanyasını başlatan Halkbank ve Vakıfbank üzerinden de sizler deedelediğiniz zaman başvurularınızı gerçekleştirerek bankamatik kartı hesabınız üzerinden 30.000 TL gelir belgesiz olarak kredi kullanabileceksiniz. 18 yaş üzerinde olan vatandaşların başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirilirken belirtilen Kredi politikalarına uygun olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde Kredi sonucu hızlı ve onaylanan bu krediler hemen aynı gün içinde de hesaplara yatırılarak kullandırılacaktır. Halkbank ve Vakıfbank 18 yaş üzerinde olan tüm vatandaşlar için kredi puanı 1.100 ve üzerinde olmaları durumunda işlemlerini gerçekleştiriyor ve bireysel kredi kullanmalarına olanak sağlıyor.

EMEKLİ MAAŞ HESAPLARI ÜZERİNDEN DE ÖDEMELER GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden Eğer emekli maaşı alıyorsanız sadece 30.000 TL değil sizler için hazırlanan bu düşük faizli kredi kampanyasına 5 gün içerisinde başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde 100.000 TL gibi yüksek limitli kredilerde alabileceğiniz açıklandı. 3 kamu Bankası tarafından da emekli maaşını alan tüm vatandaşlar başvuru şartlarına uygun olması durumunda banka şubelerinden ve banka internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen tüm başvurularda kendi emekli maaşı hesapları üzerinden ne kadar kredi onayı aldıklarını hemen görebiliyor. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank ihtiyaç kredisi alacak olan tüm vatandaşlar için gerçekleştirmiş olduğu bu yeni Kredi kampanyasında en yakın banka şubesi üzerinden Kredi paketi sizlere sunulur.