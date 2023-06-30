Ziraat Bankası galericilere inat 190.000 TL'ye 2.el araç satışı yapıyor! Kapış kapış gidiyor!

Kapış kapış gidiyor! Ziraat Bankası galericilere inat 190.000 TL'ye 2.el araç satışı yapıyor- Türkiye'deki bankalar, yeni araç satışlarıyla ilgili gelişmelerle gündemdeki yerini koruyor. Bu süreçte yükselen araç fiyatlarıyla birlikte vatandaşlar, icralık ve ikinci el otomobil ilanlarına olan ilgilerini artırdı. Ziraat Bankası da uygun fiyatlarla ihale yoluyla satışa çıkardığı otomobilleri müşterilere sunuyor.

Bankanın resmi internet sitesinde yayınladığı ilanlarda, araçların marka, model, model detayları, kilometre, tramer raporu ve kayıt bilgileri gibi veriler paylaşılıyor.

Ziraat Bankası'nın satılık araç ilanlarına nasıl ulaşılacağı konusunda bilgilere de yer veriliyor. Bankanın araçlar için duyurduğu ihale süreci, 5 ila 7 gün arasında gerçekleşmektedir. Vatandaşlar, çevrimiçi platformlar üzerinden tekliflerini oluşturarak araçlarını satın alma sürecine ilk adımı atabiliyorlar.

Ayrıca araç almayan veya banka müşterisi olmayan bireyler, teklif işlemlerini banka şubelerinden tamamlayabilirler. İlk başvurunun banka şubelerinden yapılmasının ardından müşteriler, geri kalan süreci çevrimiçi olarak yönetebilmektedir. Telefon uygulamaları veya internet bankacılığı aracılığıyla araçlar için teklifler sunar.

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