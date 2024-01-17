Ziraat Bankası duyurdu! TC kimlik numaranızı yazarak 50 ve 100 bin TL arasında Nakit ödeme

Ziraat Bankası duyurdu! TC kimlik numaranızı yazarak 50 ve 100 bin TL arasında Nakit ödeme
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-01-2024 08:58

Ziraat Bankası, müşterilerine özel olarak bankamatik kartı hesabı üzerinden 50.000 TL ile 100.000 TL arasında ihtiyaç kredisi ödemesi vereceğini duyurdu. Bu avantajlı kredi kampanyası, düşük faizlerle bireysel tüketici kredisi almak isteyen vatandaşlara çeşitli olanaklar sunuyor.

Ziraat Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştiren müşteriler, belirtilen kredi şartlarına uygun oldukları takdirde hızlı bir şekilde kredi işlemlerini tamamlayarak hesaplarına kredi tutarlarını aynı gün içinde alabilmekteler. Banka, 50.000 TL - 100.000 TL arasında verilen bireysel tüketici kredisi kampanyasında uygun faiz oranları ile müşterilerine finansal destek sağlıyor.

Ziraat Bankası müşterileri, ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istediklerinde bankanın mobil uygulamasını kullanarak hızlı ve pratik bir şekilde başvurularını gerçekleştirebilirler. Bu sayede, kredi işlemleri mobil uygulama üzerinden 7 gün 24 saat yapılabilmekte ve müşterilere aynı gün içinde kredi kullanma imkanı tanınmaktadır.

Ziraat Bankası üzerinden bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılmak isteyenler, banka şubeleri üzerinden bireysel müşteri temsilcilerine başvuruda bulunabilirler. Bu süreçte kimlik ve gelir belgelerini sunarak yüksek limitte kredi kampanyasına katılabilir ve düşük faiz oranları ile kredi kullanma imkanına sahip olabilirler.

Ziraat Bankası, emekli müşterilere özel olarak kredi ödemelerini maaş müşterisi olmamaları durumunda da sağlamaktadır. Emekli maaşı başka bir bankada olan müşteriler, maaşlarını Ziraat Bankası'na taşıdıktan sonra kredi işlemlerini başlatabilirler.

Ziraat Bankası'nın sunmuş olduğu bu yeni ihtiyaç kredisi kampanyası, müşterilere hızlı, kolay ve avantajlı bir şekilde finansal destek sağlama imkanı sunuyor. 50.000 TL ile 100.000 TL arasında değişen tutarlarda verilen krediler, belirtilen vade sayıları ile aynı gün içinde müşterilerin hesaplarına yatırılarak kullanılabilmektedir.

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