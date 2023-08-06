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Ziraat Bankası çocuklu ailelere 50.000 TL vereceğini duyurdu! Haber ajanslarsan flaş olarak geçti!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimini açıklamasının ardından yaşanan fiyat artışları, veliler arasında maddi sıkıntılar ve endişeleri beraberinde getirdi. Ancak Ziraat Bankası, çocuğu olan ailelerin bu zorlu süreçte rahatlaması için bir eğitim kredisi paketi sunuyor.

Ziraat Bankası çocuklu ailelere 50.000 TL vereceğini duyurdu! Haber ajanslarsan flaş olarak geçti!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Ziraat Bankası, eğitim masraflarını karşılamakta güçlük çeken ailelere özel bir eğitim kredisi paketi hazırladı. Bu kampanya kapsamında başvuran ailelere 50.000 TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sunulacak ve geri ödemeler 36 ay vadeyle yapılacak. Bu destek ile ailelere eğitim giderlerini karşılama konusunda önemli bir kolaylık sağlanmış olacak. Ziraat Bankası'nın eğitim kredisi kampanyası sayesinde veliler, çocuklarının okul, kurs veya üniversite gibi eğitim harcamalarını daha rahat bir şekilde karşılayabilecekler.

Eğitim Kredisi Başvuru Şartları

Ziraat Bankası, eğitim kredisi başvuru şartlarını belirlemiş durumda. Eğitim kredisinden yararlanmak isteyen velilerin öğrenci veya kursiyer velisi olmaları, düzenli bir gelire sahip olmaları ve öğrencinin veya kursiyerin eğitim masraflarını üstlenen aile bireylerinden biri olmaları gerekiyor.

Faizsiz eğitim kredisi başvuruları sadece banka şubeleri üzerinden kabul ediliyor; mobil veya online başvurular kabul edilmiyor. Ayrıca Ziraat Bankası, bu kredi kampanyası kapsamında hayat sigortası ürünü de sunuyor.

Başvurular Nasıl Yapılır?

Yukarıda belirtilen şartları sağlayan veliler, Ziraat Bankası'na başvurarak eğitim kredisi taleplerini iletebilirler. Bu eğitim kredisi fırsatı, öğrencilerin veya kursiyerlerin eğitim masraflarının karşılanmasına destek olmayı amaçlıyor.

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