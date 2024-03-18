Ziraat bankası banka kartı olanlar dikkat! 31 Mart'ta bitecek!

Ziraat bankası banka kartı olanlar dikkat! 31 Mart'ta bitecek!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-03-2024 09:05

Ziraat Bankası banka kartı sahiplerine özel olarak sunulan avantajlarla geliyor. Mart ayının sonuna kadar geçerli olan bu fırsatı kaçırmamak için acele etmelisiniz!

Yeni Duyuru: Ziraat Bankası Banka Kartı Sahiplerine 50 Bin TL Düşük Faizli Kredi İmkanı!

Ziraat Bankası, banka kartı sahiplerine müjdeli bir haber veriyor! Mart ayının sonuna kadar, banka hesabı olan herkese 50 bin TL'ye kadar düşük faizli kredi imkanı sunuluyor. Bu fırsatı değerlendirmek için son başvuru tarihi olan 31 Mart'a kadar başvurunuzu yapabilirsiniz.

50 Bin TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Eğer siz de Ziraat Bankası banka kartı sahibiyseniz ve bu düşük faizli kredi fırsatından yararlanmak istiyorsanız, başvuru süreci oldukça basittir. İhtiyacınız olan tutarı belirleyin ve bankanızın internet şubesine giriş yaparak online başvurunuzu gerçekleştirin. Başvurunuz kısa sürede değerlendirilecek ve sonucu size bildirilecektir.

Son Başvuru 31 Mart!

Bu fırsat sadece Mart ayının sonuna kadar geçerlidir. Ziraat Bankası banka kartı sahipleri için son başvuru tarihi 31 Mart'tır. Bu tarihi kaçırmadan, düşük faizli kredi imkanından yararlanmak için hemen başvurun!

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