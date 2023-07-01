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Ziraat Bankası az önce açıkladı! O koşulla tapusuyla gidene faizsiz konut kredisi anında verilecek!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan açıklama ile kredi çekmek isteyen kişilere kolaylık sağlanacağı duyuruldu

Ziraat Bankası az önce açıkladı! O koşulla tapusuyla gidene faizsiz konut kredisi anında verilecek!
Yayın Tarihi : 2023-07-01 18:30

O koşulla tapusuyla gidene faizsiz konut kredisi anında verilecek! Ziraat Bankası az önce açıkladı-  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan açıklama ile kredi çekmek isteyen kişilere kolaylık sağlanacağı duyuruldu. Başvuruları onaylanacak olan kişiler, belirlenen koşulları taşımalı.

TOKİ'nin faizsiz konut kredisi kampanyasıyla ilgili yapılan açıklamada, "Toplu Konut Fonu'ndan Şehit Ailelerine, Terör Malulleri ile Dul ve Yetimlerine açılan faizsiz konut kredisinin ilk uygulaması 1985 yılında başlatılmıştır. Bu kredi, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'na bir madde eklenerek, 01.01.1971 tarihinden itibaren şehit olan polislerin ailelerine Toplu Konut Fonu'ndan 5.000.000 TL faizsiz kredi verilmesiyle başlamıştır. 1991 yılında ise Toplu Konut Kanunu'na bir madde eklenerek, bu kredinin kapsamı genişletilmiş ve Emekli Sandığından maaşa bağlanan, Faizsiz Konut Kredisi için Hak Sahipliği Belgesi alan tüm şehit aileleri, terör malulleri ve dul-yetimleri de bu krediden yararlanabilmiştir" denilerek, SGK tarafından hak sahipliği belgesi alan kişilere sıfır faizli kredi verileceği ilan edildi.

Ziraat Bankası az önce açıkladı!

Konut kredisi kampanyasından yararlanmak isteyen kişiler, başvurularını tapu belgeleriyle Ziraat Bankası şubeleri üzerinden yapabilecekler. TOKİ'nin yaptığı açıklamada, "Hak sahibi vatandaşların, krediden yararlanabilmek için almak istedikleri konuta ait tapu belgesi ile birlikte Ziraat Bankası'na başvurması gerekmektedir. Şehit Kredisinden yararlanılarak edinilecek konutlar için herhangi bir kısıtlama bulunmamakta, tapunun en fazla bir yıl önce alınmış olması yeterli olmaktadır. Kredi ile istenilen yörede ve istenilen büyüklükte konut edinmek mümkündür" denilerek, konut alımında herhangi bir sınırlama olmayacağı ifade edildi.

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