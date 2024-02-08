Ziraat Bankası Açıklamasında, Banka Hesabı Olanlara Tek Başvuru Yaparak 20.000 TL Ödenecek

Ziraat Bankası Açıklamasında, Banka Hesabı Olanlara Tek Başvuru Yaparak 20.000 TL Ödenecek
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-02-2024 08:52

Ziraat Bankası, müşterilerine yönelik sunduğu Kredi Ödemesi Nakit Kampanyası ile ön plana çıkıyor. Artık banka hesabı olan herkes, tek bir başvuru ile 20.000 TL'ye kadar kredi imkanından faydalanabilecek.

Ziraat Bankası, finansal ihtiyaçları karşılamak isteyen müşterilerini düşünerek 36 ay vadeye kadar olan ödemelerde avantajlar sunuyor. Bu kampanya ile hem anında nakit desteğine erişim sağlanıyor hem de uzun vade seçenekleri ile geri ödeme kolaylığı sağlanıyor.

Kampanya Detayları ve Başvuru Süreci

Ziraat Bankası'nın sunduğu 20.000 TL Kredi Kampanyası, oldukça basit bir başvuru süreciyle işlemektedir. Banka hesabı olan herkes, tek bir başvuru ile bu avantajlı kampanyadan faydalanabilir. Kampanyaya katılmak isteyenlerin Ziraat Bankası şubelerine veya internet bankacılığı üzerinden başvuruda bulunmaları yeterlidir.

36 Ay Vade İmkanıyla Hızlı ve Kolay Geri Ödeme

Kredi ödemesinde müşterilere 36 ay vade imkanı sunulmaktadır. Bu uzun vadeli ödeme seçeneği, geri ödeme planınızı esnek hale getirirken aynı zamanda bütçenizi de rahatlatacaktır. Ziraat Bankası'nın sunduğu bu avantajlı kampanya ile finansal ihtiyaçlarınızı kolayca karşılayabilir ve hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

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